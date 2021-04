Insändare: Vad blir våra lägenheter värda nu?

Det kommer säkert att sprida sig att Vetterstorp har blivit ett mycket otryggt och kriminellt område. Vi har just fått 2-3 kameror uppsatta i tvättstuga, miljöbod och i varje cykelrum på grund av, enligt styrelsen, inbrott och skadegörelser, något som vi inte hade en aning om. Om inte några kloka boende hade satt stopp så hade vi även fått kameror i varje trapphus. Styrelsen hade inte tagit reda på att för att få sätta upp i trapphus så krävs det enligt IMY att det varit till exempel skottlossning och knarkhantering.

Det tas hela tiden nya lån för projekt som absolut inte kan vara nödvändiga. Andra föreningar spar pengar just nu. Något tyckte man tydligen att kablarna man kostat på i trapphuset skulle användas till så nu har vi digitala anslagstavlor på 1,5 x 0,5 m. En tredjedel består av reklam från leverantören. Den ska betala sig och vara miljövänlig då styrelsen slipper använda papper vid meddelanden. Hur ska man kunna spara in på något som vi knappt har sett under flera år? Och vad gäller miljön så undrar vi hur det kan vara miljövänligt då den går på el.

MILJÖVÄN