Insändare: Våga stå för din åsikt – skriv under med namn

Den senaste veckan har företeelsen ”Anonyma insändare” diskuterats på VLT:s insändarsida.

Att skicka anonyma personliga brev per e-post eller via postverket anses vara både oetiskt och omoraliskt. Att skicka samma typ av ”post” till allmänheten, via VLT:s insändarsida anser en del uppenbarligen helt acceptabelt. På annat sätt kan man inte tolka tre olika insändare i dagens VLT (läs 23:e januari).

För några år sedan slopade VLT kravet på att insändare skulle undertecknas med för- och efternamn och öppnade för anonyma inlägg. Värt att notera är att vår största dagstidning, Dagens Nyheter, inte publicerar anonyma insändare.

För mig är en anonym insändare liktydigt med att man inte vågar stå för sin åsikt. Jag tycker att det skulle vara ett lyft i många avseenden om fler insändarskribenter undertecknade med sitt namn. Debatten skulle bli intressantare och förmodligen mer konstruktiv. Inläggen mer nyanserade och de grova övertrampen skulle försvinna.

Jag kan ha förståelse för att något ämne, någon gång, kan vara så känsligt att man inte vill skriva ut sitt namn, men låt detta vara undantag, där insändarredaktören har sista ordet. I dag är en överväldigande majoritet anonyma.

Alltså, bästa kollega och insändarskribent, skriv ut ditt namn i fortsättningen.

Och bäste Insändarredaktör, återinför principen att ”angrepp” på icke offentlig person alltid skall undertecknas med namn.

Hans Liliegren

