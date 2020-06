Insändare: Var finns framåtandan i Västerås?

Har följt debatten om flygplatsen i Västerås under flera månader. Det handlar om två synpunkter i grunden. Den ena falangen vill stänga av miljöskäl och ekonomiska skäl. Det är klart att det låter vettigt i de flesta öron, ingen skattebetalare vill att kommunalskatten ska användas på ett ofördelaktigt sätt. Den andra falangen lyfter bland annat behovet av flygplatsen för kommunikation ut i världen, både för privatpersoner och för närområdets många företag. Man lyfter även rent strategiska synpunkter, som behovet för ambulansflyg och för att kunna ha det som bas för brandflyg.

Allt detta låter minst lika vettigt och kan ses som en bra sak för att motivera kommunala skattemedel. Samtidigt har det under de senare åren blivit skamligt att flyga på grund av de utsläpp som kommer från flyget.

Men är det ingen som tror att branschen gör något för att minska flygets påverkan på miljön? För 30 år sedan ansågs en bil som drog under en liter per mil vara snål och även om ingen såg på det på det viset, även miljövänlig. I dag anses en bil som tar över en halvliter per mil vara en miljöbov. Att det blivit så beror helt enkelt att kunderna efterfrågat fordon som påverkar mindre på miljön. Biltillverkarna har för att överleva anpassat sig och levererar, inte miljövänliga bilar, men bilar som har mindre påverkan på miljön.

Samma sak kommer att ske med flyget, kunderna vill resa med mindre påverkan av miljön. Detta kommer att kräva nya sätt att tänka och nya sätt att driva flygplan. Ett av alternativen som det jobbas hårt med just nu är elflygplan. Inom fem år räknar man med att kunna flyga kommersiellt med elflygplan eller hybridplan, som använder flygbränsle för start och sedan flyger med elmotorer. I Västerås finns några av världens ledande företag inom elkraft och batteritillverkning. Varför är det ingen som funderat i dessa banor? Västerås har alla chanser i världen att bli ett centrum för forskning och framtida flygplan.

Lägger man ner flygfältet nu finns det ingenstans ett eldrivet plan kan landa i Västerås när de finns i kommersiell drift. Då behöver Västerås bygga ett nytt flygfält för några miljarder. Frågan är hur skattebetalarna i Västerås ställer sig till det. Det kommer dessutom att ta väldigt många år från första tanke till att den första kärran landar.

