Insändare: Vårdcentralen ska hjälpa dig

Svar på insändaren "Coronatest inte för alla?", VLT den 9 oktober.

Jag beklagar att du haft problem att boka provtagningen för att påvisa covid-19. Din vårdcentral ska kunna hjälpa dig med det. Vid symtom som ger misstanke om covid-19 bör provtagning göras för att påvisa virus, det vill säga aktiv sjukdom.

I första hand bokas provtagning via webben, 1177.se. Provtagning sker då vid någon av regionens provtagningsbussar, via hemleverans av provtagnings-kit eller genom att anhörig hämtar ett provtagnings-kit på apotek. Bokning sker via webben 1177.se i inloggat läge, mobilt Bank-ID krävs. Tjänsten är öppen för alla invånare i Västmanland samt de som är folkbokförda i annat län.

För invånare som inte kan hantera mobilt Bank-ID, oavsett var man är folkbokförd, kan provtagning bokas på vårdcentral. All provtagning för att påvisa aktiv sjukdom är kostnadsfri. Vid behov av läkarundersökning gäller vanlig besöksavgift.

Åke Tenerz

Medicinsk stabschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Västmanland

Anmäl text- och faktafel