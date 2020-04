Insändare: Varför fler vuxna i klassrummen?

Att vara lärare är ett härligt yrke! Många av oss som valt det arbetar i branschen eftersom vi vill känna att vi gör något meningsfullt. Vi är många som gärna drar vårt strå till stacken och gör vårt yttersta just nu, för samhällets bästa. Grundskolorna håller öppet och där kämpar vi på med att skapa en så positiv och bra vardag som möjligt, allt för att ge barnen en god skolgång och ljus framtidstro, trots kämpiga tider. Många är de direktiv som kommer uppifrån och vi anpassar och följer de direktiv som är rimliga att uppfylla. Helt enkelt är det dock inte. Att se till att låg- och mellanstadieelever håller avstånd till varandra under skoldagens alla timmar känns utopiskt. Vi påminner om handtvätt, att stå med avstånd i matkön. Samtidigt är klassrummen fulla, vi är nära varandra när vi jobbar med uppgifter, barnen leker tätt intill sina kompisar. Vi hoppar in och vikarierar för kollegor vilket medför många kontakter med olika elever.

I övriga samhället gäller social distansering. Den som kan arbeta hemifrån uppmanas att göra det. Så få nya kontakter som möjligt bör tas just nu.

Rektorer och andra i ledningsposition åläggs att arbeta på distans. Vi lärare ska vara på plats varje dag, bland barn och kollegor. Barnen blir inte så sjuka om de får viruset och visst är det bra att deras vardag är sig lik.

Man kan dock inte låta bli att känna sig en smula besviken på hur vi lärare behandlas.

I dag fick vi lärare ett brev från verksamhetsledningen att vi förväntas tvätta det pedagogiska materialet som eleverna delar. Kan det vara saxar, tangentbord, gemensamma pennor? Det definieras inte, det får vi lista ut själva. Inte heller får vi veta vilka uppgifter vi numera kan bortse från. I stället för att få uppmuntran att vi gör ett fantastiskt jobb får vi fler uppgifter att sköta. Vi åläggs utöver huvuduppdraget (att undervisa våra elever), även att ta emot lärarstudenter som ska göra sin praktik ute på grundskolorna just nu. Alltså nya vuxna människor ska under pågående pandemi in i klassrummen och vara bland oss lärare och elever. Vi har inget mandat att säga ifrån, beslutet är fattat högre upp. Att undervisa elever är en sak, men att under rådande omständigheter tvingas ta in ytterligare nya vuxna med allt vad det innebär för smittspridning känns inte okej.

Jag skulle gärna vilja få svar från verksamhetsledningen och från MDH på hur ni motiverar att det kommer nya vuxna in i klassrummen just nu. Hur kan studenternas praktik prioriteras framför vår och elevernas hälsa?

Lärare grundskolan Västerås

