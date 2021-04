Insändare: Varför så stora bussar för covid-19-provtagning?

Varför skickas stora bussar ut för egen covid-19-provtagning? Region Västmanland påstår att de tänker miljövänligt, men de skickar stora bussar runtom i Västmanland där cirka 2 personer ska jobba. Men själva provtagningen sker ju i den egna bilen.

Är det inte billigare och miljövänligare och skicka ut bilar? Region Västmanland har ju massor av egna bilar som borde kunna användas till det.

Nästa fråga är ju varför inte prover skickas i väg för analys runt lunchtid också så att de som lämnat in prov under morgonen får sina svar tidigare, som det är nu skickas alla prover in under sen eftermiddag. Det måste ju även innebära mer jobb för labbet.

Fundersam