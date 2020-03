Insändare: Varför satsar ni inte på oss nyutexaminerade lärare?

I dag råder stor lärarbrist i Sverige, inte minst i Västerås kommun. I skrivande stund ligger hela 35 tjänster ute bara inom ålderskategorin förskoleklass till årskurs 6. Jag är lärarstudent och har hela tiden haft uppfattningen att det är min marknad när jag är färdigutbildad, att skolorna kommer att skrika efter lärare och att kommunen är beredd att satsa lite extra för att locka kompetenta lärare och nyutexaminerade lärare till kommunen. Så är verkligen inte fallet. I alla fall inte för Västerås.

Till sommaren tar jag min efterlängtade lärarexamen. Jag har länge längtat efter att komma ut och arbeta med att lära ut och forma dagens barn och ungdomar. Därför hade jag höga förväntningar inför mitt möte med Västerås stad och HR-avdelningen. Efter intervjun fick jag möjlighet att göra besök på flera skolor i Västerås. Rektorer på samtliga skolor ville erbjuda mig en tjänst, vilket naturligtvis gjorde mig oerhört glad och bekräftade min känsla av att ha gjort rätt val att bli lärare. Jag såg fram emot att kunna få välja den skola som passar mig bäst och såg fram emot att få förhandla fram en bra och rättvis lön.

Men vilken löneförhandling? Nej, det visade sig att detta är något som Västerås största arbetsgivare inte sysslar med. Via rektorer fick jag ett lönebesked, satt av en person på HR-avdelningen som jag aldrig ens träffat eller pratat med, som var långt under vad vem som helst skulle tycka vore en rimlig ersättning efter fyra års universitetsstudier – ynka 28 000 kronor, en bra bit under det nationella medelvärdet för ingångslönen för lärare. Att erbjuda en låg ingångslön är en sak, men att inte ens kunna erbjuda en förhandling eller motivera lönen är för mig ofattbart.

Västerås kommun ligger bland de absolut sämsta i landet gällande lärartäthet, resurser till undervisning och lärarlöner. Följande frågor vill jag ställa till kommunen: Varför ska en nyutexaminerad lärare överhuvudtaget överväga Västerås stad som arbetsgivare? Hur ska kommunen någonsin kunna locka kompetenta lärare med sådan låg lön? Och sist men inte minst: förtjänar inte barn och ungdomar att prioriteras i fråga om bra lärare?

Arg och uppgiven lärarstudent

