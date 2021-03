Insändare: Varför ska vi fattigpensionärer drabbas?

Nu går skam på torra land. Hur kan politikerna i Västerås stad låta fattigpensionärerna stå för den nya satsningen som nu ska genomföras med nya linjer och tätare turer på VL?

Från 12:50 till 19 kronor per tur och sedan sänka 3-timmarsövergången till 1 timme innebär att vi fattigpensionärer numera bara kan åka några gånger per månad i stället som tidigare några gånger per vecka. En klar försämring mot tidigare och det gör att vår rörelsefrihet bli kraftigt beskuren att åka ut och träffa vänner och bekanta.

Nu är risken stor att vi blir sittande hemma i vår ensamhet, men det tycks ni politiker inte bry er om. Vi är ju ändå på utgående och kan sitta där vi nu mera sitter, i hemmet.

Ha en trevlig dag på jobbet.

Besviken pensionär

