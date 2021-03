Insändare: Västerås behöver en flygplats för vår trygghet

I VLT skriver Matilda Molander att det inte spelar någon roll att ha Västerås flygplats kvar för krisberedskap eller brandflyg. Det skulle lika bra gå att använda Bromma eller Örebro. Så är naturligtvis inte fallet för det blir en ganska stor skillnad.

Att flyga från Bromma till Västmanlandsbranden med de flygplan vi har i Sverige i dag tar det enligt mina beräkningar cirka 41 minuter utan vind. (Prestanda från Air tractor)

Att flyga från Västerås till samma plats tar det cirka 10 minuter. Då flygplanen behöver enligt regelveken 30 minuters reserv för bränsle så går det ganska enkelt att räkna ut att det kommer att påverka släckningsmöjligheterna. Då man flyger med ganska hög effekt i i start med full last så blir aktionstiden omkring 4 timmar på dessa flygplan. Att då flyga från Bromma till brandområdet jobba för att sedan flyga tillbaka gör att vi tappar tid till släckning.

I mitt räkneexempel skulle detta innebära att ha släckflygplanen i Västerås skulle effekten öka med cirka 50 procent gentemot om vi skulle behöva ha de på en flygplats med 30 minuter längre anflygningstid.

I nästan all krisplanering så förväntas man att många vägtransporter inte kan genomföras. Så var det under stormen Gudrun. Mycket fick flygas in i området då vägarna var täckta av träd. Även i Småland finns det många flygplatser att använda, men tågen, vägtransporter kunde inte ta sig fram. Flyget var inledningsvis en livlina.

Västerås behöver en flygplats för vår trygghet. Värna om din trygghet så gå och rösta nej.

LG