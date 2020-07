Insändare: Västerås kommun vill se fler osäkra cykelvägar

VLT belyser den 8 juli att Västerås kommuns investeringar i cykelinfrastruktur och underhåll endast är hälften av snittet för jämförbara kommuner. Och att cykelvägarna är därefter – sämst, enligt Cykelfrämjandets granskning.

Men är det verkligen enbart snålhet som ligger bakom? När man läser granskningsutlåtandet för detaljplanen för Oxbackens centrum (diarienr 2017/00091) framkommer även en stor nonchalans för cyklisters och fotgängares säkerhet. Detaljplanen för Oxbackens centrum (Dp 1870) fastställdes av byggnadsnämnden den 26 mars. Cykelvägen utmed Köpingsvägen, som med en skarp sväng leder in i tunneln under Jakobsbergsgatan via en trevägskorsning där samtliga trafikanter har nedförsbacke och hög fart, flyttas söderut, så att sikten ytterligare försämras.

Protesterna har varit många, såväl från Cykelfrämjandet som från privatpersoner. Kommunen hade en unik chans att öka cykelsäkerheten genom att flytta korsningen från tunneln. I stället väljer Byggnadsnämnden att försämra säkerheten, med motiveringen att ”en kraftigare sväng kan också bidra till en lägre hastighet vid färd på cykel mot tunneln och behöver därmed inte nödvändigtvis alltid vara negativt.”

Byggnadsnämnden argumenterar alltså för otrygga trafiklösningar för att otryggheten ska tvinga människor att vara försiktigare. Ska vi minska cyklandet genom att skapa cykelvägar som är otrygga och långsamma?

Stefan Wilhelmsson

