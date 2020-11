Insändare: Vi beklagar att du blev störd av lövblåsen

Svar på inlägget "Lövblåsen störde vår lugna stund vid graven", VLT den 4 oktober.

Vi beklagar att ni upplevde att er stund på Hovdestalunds kyrkogård stördes av lövblåsning. Tyvärr kan vi inte alltid styra över när lövblåsning måste genomföras, vilket var fallet denna gång.

I normala fall har de flesta löv på träden fallit före Allhelgonahelgen. I år har den milda hösten medfört att många träd har kvar mycket löv och när de då faller måste vi tillämpa lövblåsning då nedfallna löv gör marken hal och vi vill undvika eventuella olyckor och tillbud på våra kyrkogårdar.

All lövblåsning avbröts under tidig eftermiddag på fredagen just för att inte störa den stora mängd besökare, som vi vet besöker kyrkogården under eftermiddag och kväll under Allhelgonahelgen.

Gällande Badelunda kyrkogård så pågår ett arbete med att se över utformning av minneslunden. Vi tar till oss era synpunkter i detta arbete.

Eva Carlin

Kyrkogårdschef, Svenska kyrkan Västerås

Anmäl text- och faktafel