Insändare: Vi drömmer om ett nytt SM-guld

Vi har passerat halva juni månad och sommaren har nu nått oss på allvar. För en normal människa innebär det en längtan efter första doppet, midsommarfirande, sill och färskpotatis, svenska jordgubbar och en efterlängtad semester. För en bandynörd innebär det en växande längtan efter nästa bandysäsong.

Undertecknad tillhör givetvis den sistnämnda kategorin.

Efter ett starkt avslut på säsongen 2020/21 som lovade mycket gott inför framtiden står vi nu inför en ny bandysäsong. Nyfikenheten och längtan efter den nya säsongen är stor. Sommar, sol och värme i all ära, men visst är det fler än jag som inte kan låta bli att längta till säsongsstarten i bandy.

Vissa drömmer stort, andra sitter kvar i båten. Givetvis vill jag drömma stort, självklart vill jag bara vinna. Nu drömmer jag, liksom resterande delar av den grönvita bandyfamiljen om ett nytt SM-guld. Jag drömmer om att vår lagkapten lyfter SM- pokalen i skyn och om den obligatoriska kyssen på bucklan och i bakgrunden spelas "We are the champions”.

Det är dags att göra drömmarna till verklighet och försöka vinna SM-guldet redan till vintersäsongen. Vi har potential att gå hela vägen, det är inget snack om saken. Laget har kvalitén som krävs för att vinna segerpokalen. Gör vi jobbet på isen, då kan vi slå alla lag i slutspelet. VSK är en klubb med ambitionen att tävla om den åtråvärda pokalen varje år. VSK bandy ska alltid vara bäst i Sverige. Det säger en del om vilka vi är, vi är mesta mästarna.

Vi är nu uppe i sommarträningen och spelarna kör såklart stenhård fysträning och annat och spelarna i laget kanske kryddar detta med något extrapass så de kommer väl förberedda till vintersäsongen.

Hård träning är givetvis nyckeln till framgång. Supportrar och vi funktionärer upplever just nu en lugn och bandyledig period, något man inte kan säga om spelarna i laget. Försäsongsträningen pågår för fullt med flera pass i veckan. Här ska det byggas upp styrka och kondition och det är som att bygga ett hus, man börjar med grunden sedan är det väggar och tak som gäller.

Precis som i hockey är egenskaper som explosivitet, snabbhet, uthållighet viktiga i bandy. En bandyspelares fysik behöver naturligtvis inte vara i nivå med en hockeyspelares rent muskelmässigt på överkroppen, dock krävs ändå en hel del styrka i bandy. En ökad benstyrka ökar explosiviteten samtidigt som den hjälper till att förebygga skador.

Inför den här säsongen har VSK värvat och kritat två mycket starka och spelskickliga spelare med hög kvalité, från Vetlanda respektive Motala samt Martin Landström som återvänder till grönvitt (utlånad ett år). Det känns skönt att kunna knyta till sig spelare som direkt höjer kvalitén i laget. Dessa spelare kommer definitivt höja laget några klasser. Två klassvärvningar av VSK.

Giovanni Beatriceson

VSK Funktionären