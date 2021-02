Insändare: Vi gör allt för att minska risken för smittspridning

Svar på inlägget "Personalen borde föregå med gott exempel", VLT den 28 januari.

Vi på Svealandstrafiken har ett viktigt samhällsuppdrag under pandemin: att se till att de som måste åka kollektivt till och från arbete och skola kan göra det.

För att undvika smittspridning är det därför viktigt, precis som insändarskribenten skriver, att alla som reser med oss följer rekommendationerna och använder munskydd under rusningstid. Detta gäller såklart även de förare som av olika anledningar måste ta bussen till och från jobbet. När våra förare behöver byta buss under ett arbetspass promenerar de i stället mellan bytena, just för att minimera risken för smittspridning.

Peter Beckman

Produktionschef Svealandstrafiken

