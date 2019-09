Insändare: "Vi har inte pengar till allt"

Svar till "Fritt fram för lagbrytande bilister", VLT den 24 september.

Ruben Ekerby skriver i en insändare att han vill ha tillbaka de bommar som tidigare fanns över gång- och cykelvägen genom Önsta idrottspark. Vi är mycket restriktiva med att sätta upp bommar eller andra hinder vid gång- och cykelvägar. Det har visat sig att olycksrisken för cyklister ökar eftersom en del inte uppmärksammar hindren. Dessutom försvårar hindren snöröjning och dessutom hindrar de utryckningsfordon.

Det är också skillnad på hur stadens pengar i driftbudgeten och investeringsbudgeten får användas.

Ruben Ekerby skriver också att han påtalat att träd längs gång- och cykelvägen mellan Upplandsgatan och Blekingevägen skymmer gatubelysningen. Är det något vi har missat eller missuppfattat är det bara att be om ursäkt och bättra oss. Skymmer träden gatubelysningen ska de beskäras så att armaturen kommer fram. Dessvärre är budgeten för liten för att under ett år kunna klippa alla träd längs stadens 38 mil gång- och cykelväg och bortåt 100 mil gator. Dessutom växer träd och buskar under tiden så det räcker inte att klippa bara en gång. Det vi måste koncentrera oss på är träd som riskerar att falla över gatan eller gång- och cykelvägen.

Ruben Ekerby vill att vi sätter ut parkbänkar längs gång- och cykelvägen mellan Rönnby och Önsta. Vi får ganska ofta förslag om att sätta ut parkbänkar längs gång- och cykelvägnätet. Tyvärr är svaret att vi inte har pengar till det. Att sätta ut bänkar längs gång- och cykelvägar går på driftbudgeten som ska räcka till många angelägna åtgärder, bland annat lagning av potthål.

Det är också skillnad på hur stadens pengar i driftbudgeten och investeringsbudgeten får användas. Ett exempel: Om vi sätter ut parkbänkar längs en gång- och cykelväg där det inte funnits bänkar tidigare får vi inte använda investeringsbudgeten. Om vi däremot renoverar en yta som till exempel Vasagatan eller Viktor Larssons plats får vi använda den mycket större investeringsbudgeten. Då kan pengarna även räcka till bänkar.

Även om driftbudgeten är liten är det viktigt att vi får information om sådant som är trasigt eller fel. Använd gärna appen Felanmälan Västerås.

Ulf Palm

Kommunikationsstrateg

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Anmäl text- och faktafel