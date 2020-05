Insändare: Vi kommer att se en massiv butiksdöd

Internet var starten till det vi kallar för butiksdöden. Covid-19 kommer nu att sätta "spiken i kistan" för många butiker i hela Sverige. Konkurserna duggar tätt i Sverige just nu där både små och stora detaljhandlare får säga upp alla anställda och stänga dörren till butiken för gott. Det är många livsverk som kraschar och flera tusen och åter tusen blir nu arbetslösa.

Kunderna ökar nu handeln via internet och det gör det ännu svårare för butiker att överleva. Det kommer i framtiden att vara jättesvårt att starta en butik eftersom det inte kommer att finnas något kundunderlag. När butiker går i konkurs kommer det att bli många butikslokaler tomma som kan byggas om för annan verksamhet. Kontor kommer det inte att vara någon efterfrågan på då man nu enkelt kan ha möten via internet.

Butikslokaler kan i stället snabbt byggas om till bostäder som det är en jättestor brist på just nu. Livsmedelsbutiker kommer att överleva men övrig detaljhandel kommer att försvinna nästan helt då all försäljning kommer att ske via hemsidor. Transport och utlämningsställen för paket kommer att få en ökning och genererar många nya arbetstillfällen.

För alla som jobbar inom restaurang och handel gäller det nog att bara sätta sig i skolbänken för att skola om sig till något yrke som bygger framtiden i Sverige, inget att vänta på, sök nu! Så kommer det nu att se ut i det "nya" Sverige. Hur tror du att det kommer att se ut eller hur vill du att det ska vara i framtiden? Du bestämmer!

Build the new Sweden

