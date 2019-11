Insändare: Viltvård att vårda viltet i det vilda

I dagens urbaniserade samhälle där majoritetsbefolkningen bor och lever hela sina liv i städer så kan man till viss del förstå de åsikter som gavs uttryck för i ett inlägg på debattsidan för en tid sedan. Ett råd till alla som har fördomar mot jägare och/eller viltvård är att ta en kurs i jägarexamen, den är uppdelad i en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen kommer först, det är den som du bör fokusera på.

Det är helt korrekt att en modern människa i Sverige i dag inte "behöver jaga" för sin överlevnad, det är alla överens om, så det är en ickefråga. Men varför jagar man då? Det är i Sverige ett behov av att reglera viltstammarna. Utan jakt kommer olika arter att leva okontrollerat i antal och tillväxt. Är detta ett problem? Ja om människan ska kunna leva och verka i vardagen så är det just det. Bland annat finns lokala exempel på stor tillväxt av vildsvin på grund av för lågt jakttryck. Miljöpåverkan som industriellt kött från Brasilien har till skillnad från en älg i Västmanland lägger vi därhän i denna debatt.

Jägarkåren utför årligen oavlönat viltvårdsarbete just för att ta bort några av ovanstående faror för viltet.

Men göra hela Sverige till ett naturreservat är det rimligt? Nej då kan vi börja med att avfolka till exempel Västerås och hägna in det och ha som djurpark eller vilka är det som ska ge avkall på sitt boende för att de som inte drabbas av okontrollerade viltstammar ska få sitt lustmöte tillfredsställt? Alltså behövs jakt för att reglera olika viltarter.

Vilt dör av olika saker. Jakt, predation (blir uppätna av något rovdjur), yttre våld (skador av slagsmål inom arten eller kanske påkörningar av fordon), sjukdomar, svält eller något annat som en dålig livsmiljö ger.

Jägarkåren utför årligen oavlönat viltvårdsarbete just för att ta bort några av ovanstående faror för viltet. Man bygger skydd, foderplatser, bedriver predatorjakt (mink, mård, räv, grävling, kråkfåglar etcetera) allt för att främja småviltet (rådjurs storlek och neråt) som annars skulle påverkas negativt om till exempel en kall och hård vinter kommer. Jakten förvaltar olika arter emot olika mål. Ett rovdjur kan inte förvalta som människan, det är helt omöjligt. Människan förvaltar genom att ta hänsyn till omgivande faktorer, skogsbruk, lantbruk, trafik och övriga samhällsintressen. Genom förvaltningen kan man hålla olika arters nivåer på en så rak kurva som möjligt. Om rovdjuren förvaltar kommer denna kurva att ha stora amplituder och avvika från sitt ”börvärde” över tid. Denna avvikelse kan samhället svårligen acceptera och kostnaderna för till exempel skogsbruk skulle bli enorma om vi hade 900 000 till 1 000 000 älgar som exempel.

Det stod i samma inlägg om att jägarna ”hatar vargen”. Det finns säkert en del som hatar vargen, precis som det finns en del som hatar fläskkött. Hatet går nog ut på att vilt som inte jagas blir oskyggt människan och i vargens fall som är en stor opportunist (jämför en hund framför en smörgås som ligger på bordet) så provar den gränsen tills någon säger åt den vad som gäller. I dag går det åt massor av familjemedlemmar i form av jakthundar, mängder av tamboskap som är avsedda att till exempel upprätthålla den biologiska mångfalden i landsbygden genom naturbeten etcetera. Grunden till mycket är säkert att den som inte berörs av ett problem sällan heller har problem att acceptera det. En Eskilstunabo som aldrig är i Stockholm i hela sitt liv kan ju tycka att Stockholm ska ha vägtullar med 500 kronor per passage som liknelse. Det accepteras säkert inte i Stockholm.

Jägarna jagar oftast inte på sin egen mark utan arrenderar jakten.

Lokalt minskar älgarna rejält, i kombination med högt rovdjurstryck och jakt så är detta följden. Varför är det så att man jagar där då. Ja jägarna jagar ju inte på måfå. Det finns planer för till exempel kronviltet och älgarna att följa.

Hur läggs dessa planer? I korta ordalag går det till så här markägarna/skogsägarna lägger fram ett mål om låt oss säga att det ska finnas 5 stycken älgar per 1 000 hektar om tre år i en vinterstam. En inventering (som jägarna bekostar och utför) genomförs. Den visar på att man har 8 älgar/1 000 Ha. Då blir det jägarnas uppgift att ta fram en plan fördelat på tjurar, hondjur och kalvar utslaget på tre år som reglerar ner älgstammen inom skötselområdet (som kanske är 10 000 – 15 000 hektar stort). Planen godkänns sedan av länsstyrelsen och utförs. Detta ofta emot jägarnas vilja eftersom markägarnas vilja ligger över jägarnas i rådighet. Utförs inte planen byts jägarna ut till några som utför densamma. Enligt exemplet ovan finns det cirka 80 älgar som ska bli 50 älgar (ex 15 vuxna och 15 kalvar) på tre år, detta inom ett område som kanske delas av 15(!) olika jaktlag med alla olika viljor och tyckanden. Får man då också in en yttre störning, genom tex ett vargrevir som ätit slut någon annanstans så kanske 10-20 av dessa älgar försvinner så länge vargarna jagar i området.

Jägarna jagar oftast inte på sin egen mark utan arrenderar jakten. Arrendet går till markägaren. Bland annat staten är en mycket stor markägare och håller definitivt marknadsnivå på sina jaktarrenden. Staten är också intresserade av att hålla skogsskadorna nere på trädåkrarna och därför kan en önskan vara att öka på avskjutningen genom dessa treårsplaner. Inget rovdjur kommer att kunna reglera viltstammarna som människan kan, men de kan genom att också finnas i skogen tillsammans med markägarnas krav på ökad avskjutning, lokalt utrota eller regionalt rödlista en art. Till exempel skogens konung älgen.

Det talas om en önskan att det skulle finnas en särskild ”kår” i landet som på skattebetalarnas uppdrag skulle ägna sig åt ”riktig viltvård”. Den kåren finns idag spridd över landet, håller glesbygden igång och vid liv, utför trafikskadeeftersök åt samhället, sysslar med brukshundar, håller i folkbildning mm mm. Dessa uppgifter utförs idag näst intill helt utan tillskott av skattemedel, men visst finns det många av landets 300 000 aktiva jägare som skulle vilja ha en månadslön som ersättning för sina uppgifter och kunna viltvårda bättre. Med sociala avgifter och Ob-tillägg så ligger säkert en ok nivå på 1 000 000 kronor per jägare. Bara att höja skatteuttaget med 300 000 000 000 kronor så går det nog ihop sig.

Till slut kan man undra varför det är jägarna som betalar statligt jaktkort och därmed finansierar viltvårdsfonden från vilken medel ges till Naturvårdverket, länsstyrelserna, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) samt Svenska Naturskyddsföreningen som alla ska bedriva någon form av viltfrämjande arbete med jägarnas finansiering?

