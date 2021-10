Insändare: Vindkraft ingen bra lösning

Att vindkraft skulle vara bra för Sveriges elförsörjning är ”faked news”. Vindkraften i sig är ett stort problem. För det första ger vindkraft ökade koldioxidutsläpp och mer förbränning av fossila ämnen, jämfört med kärnkraft i ett livscykelperspektiv.

Kärnkraft kan byggas till en kostnad av cirka 20mkr/MW. Vindkraft till en kostnad av cirka 13 miljoner/MW, men kärnkraft har tre gånger högre kapacitetsfaktor och fyra gånger längre livslängd, vilket ger tolv gånger större energileverans. Dessutom tillkommer systemkostnader vilka är mycket större för vindkraft, till exempel havsbaserad vindkraft kan kräva över 1 miljard att ansluta till nätet! (Detta slipper ofta byggarna utan staten tar dessa kostnader.) Kärnkraft levererar dessutom även om det inte blåser! Hämtat från Per Fahléns (prof energi och miljö, Chalmers) ”Energy policy in the wake of the climate debate”.

Korea har byggt 24 kärnkraftverk under de senaste åren men det kanske blåser mindre i Korea?

Budskapet från vindkraftsförespråkare ”förnybart, hållbart och klimatsmart” är vilseledande reklam och inte tillåtet enligt konsumentverket.

Noterat: Sverige står för 0,4 procent av världens samlade koldioxidutsläpp, tänk och begrunda! Även om vi halverar vårt totala utsläpp påverkas det globala utsläppet ingenting.

Stig

före detta ASEA Atom