Insändare: VLT – nytt rekord i dumhet?

Helt otroligt. Vad jag vet så lever vi sedan ett år i en pandemi som har orsakat lidande och död över hela världen. Inget är sig likt. Alla måste vi göra, och de flesta gör, stora uppoffringar för att vi ska ta oss igenom detta på ett så bra sätt som möjligt och kunna återgå till ett mer normalt liv. Detta har alltså pågått i ett år nu och det kommer att dröja ännu längre tills vi kan andas ut igen. Många går på knäna och gör otroliga insatser för att hjälpa sina medmänniskor.

Vad gör VLT då? Jo, man har ”Dagens fråga” på vlt.se och ställer den otroligt vältajmade frågan till alla västmanlänningar: ”Vilken är din nattöppna favoritkrog i Västerås?”.

Man kommer dessutom med ett antal välformulerade svarsalternativ som till exempel "O'Learys. Bowling och schlagergolv? Kom och håll om mig, som Nanne hade sagt.” eller ”Brasseriet. Trubadur och fräscha lokaler. Här kan jag svepa både grogg och findrink.”

Finns det överhuvudtaget ingen på VLT som vet vad som händer runt omkring oss och kan ta ansvar enligt det? Vet man inte att det för närvarande råder serveringsförbud för alkohol efter klockan 20.00 i Sverige?

Jag tror att detta är ett nytt dumhetsrekord för VLT. Vad kommer härnäst? Vad ska man mer uppmana oss att göra för att slippa ta ansvar i pandemitider? Jag saknar ord (ja, det blev ju i och för sig en del ord ...)

Kommentar från ansvarig utgivare?

Jo, vi har givetvis koll på vad som sker i världen. Det tror jag också att du märker om vi följer vår ständiga rapportering och journalistik kring den pågående pandemin.

Trots det kan man givetvis ha en nattöppen favoritkrog i Västerås, även om det just nu – som alla vet – inte är möjligt att vara ute på krogen sent på kvällarna. Frågan syftar alltså på hur det är i mer normala tider och inte just nu.

Notera att vi ingenstans uppmanar personer att bryta mot de rekommendationer som finns.

Daniel Nordström

chefredaktör och ansvarig utgivare, VLT

