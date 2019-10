Insändare: VLT ställer sig på förövarnas sida

VLT har i ett antal stort upplagda annonser efterlyst åsikter om tidningen. Här kommer några sådana om dagens ledare.

Ledarskribenten raljerar över KD:s förslag om att avskaffa straffrabatten – med rubriken att ”bilstölder kommer att leda till högre straff än våldtäkter”.

Det finns inga konstruktiva förslag över hur man skall komma tillrätta med det ökande våldet i samhället – tydligen anser liberala VLT att allt är bra som det är.

Det är beklämmande att VLT konsekvent ställer sig på förövarnas sida och inte har någon respekt för brottsoffren.

Utländska ligor kommer hit i allt ökande utsträckning. Sverige är som ett smörgåsbord – liten risk för upptäckt, låga straff med helpension, eget rum och bra mat, gratis gym, automatisk frigivning efter att 2/3 av tiden avtjänats.

Det är bara att komma hit och hämta utombordsmotorer och annat…

Straffsatserna borde ju vara omvända – om man t.ex. har begått tre våldtäkter eller personrån så har man ju visat att man inte bryr sig om sina medmänniskor och inte hör hemma i ett civiliserat samhälle.

Då borde straffet i stället fördubblas – ”three strikes and you are out ”.

Hans Cederqvist

Svar direkt

Att vara emot ogenomtänkta politiska förslag, är inte samma sak som att anse att allt i samhället är bra. Sverige har allvarliga problem med kriminalitet, just därför måste de åtgärder som vidtas vara väl genomtänkta och effektiva. Kristdemokraternas förslag om att stapla straff på varandra låter måhända rättvist och bra i teorin, men skulle i praktiken få till följd att den som stjäl flera bilar får ett högre straff än den som begår en överfallsvåldtäkt. Det är inte ett rättssystem jag vill ha.

Matilda Molander

Politisk redaktör Vestmanlands Läns Tidning

