Jag måste bara tacka dig som plogat på gångbanan på Kaserngatan, Viksäng. Du har varit så smart och plogat en bit upp på gräsmattan mellan gångbanan och bilvägen vilket underlättade enormt när man skulle ta sig fram där då det inte alls var lika ojämnt och isigt.

Det var helt underbart och se att någon tänkt steget längre speciellt i ett område där många äldre med rullatorer ska ta sig fram!

Eloge till dig. Keep up the good work.

Erika

