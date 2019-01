Enda chansen till lönelyft för lärare – byt jobb

I lördags satte jag morgonteet i halsen när jag läste artikeln om hur lärarbristen avhjälps på några skolor här i Västerås. En lärarstuderande jobbar halvtid på Malmabergsskolan, som obehörig, och får 18 000 kr i lön!. Om det varit heltid hade det varit 36 000 eller mer. Samtidigt är vi många med lång erfarenhet och anställning i Västerås stad som jobbar heltid för betydligt lägre. Jag har 30 års erfarenhet som förskollärare och grundskollärare och har precis tagit mig över 30 000 kronors-strecket. Enda möjligheten jag har att få upp lönen till den nivån är att söka jobb i en annan kommun.

Här i Västerås stad går det inte att förhandla upp lönen under pågående anställning. Det vore roligt om Västerås stad faktiskt visade att de vill satsa på oss gamla "uvar" som knogat på år ut och år in. Inte bara lön, utan även drägligare anställningsförhållanden, och mer fortbildning som vi själva anser oss behöva och själva får välja. Mattelyftet, läslyftet, samt alla föreläsare som vi måste lyssna på under studiedagarna, har alla varit obligatoriska.

Skolpolitikerna lovar runt och håller tunt och under tiden kämpar vi på med låga löner jämfört med övriga landet, och anställningsförhållanden som lämnar mycket att önska.

Inte alls bitter lärare

