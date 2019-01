Granska oseriös vuxenutbildning

I och med den stora flyktingtillströmningen 2015 är det många elever med utländsk bakgrund som behöver studera inom vuxenutbildningen för att komma vidare till jobb och högskolestudier. I Västerås har ett antal utbildningsföretag handlats upp av kommunen för att de ska bedriva kursverksamhet inom ett stort antal ämnesområden. Hermods erbjuder bland annat utbildning i Fysik 2. Upplägget är att utifrån en relativt gedigen kursbok ska eleven lämna in fem uppgifter med både ett teoretiskt och ett laborativt avsnitt för att sedan avsluta det med ett prov.

Så här gick det till för en elev som just har slutat sin fysikkurs: Han skickade in sina svar på de fem uppgifterna vilka täckte kursens olika avsnitt. Därefter bedömde läraren utförligt resultatet och angav betygsnivå vilket kom eleven till del. Som avslutning gjordes provet via mobilen och programmet Adobe. Provet bestod av tre frågor som skulle besvaras inom 30 minuter. Lärare och elev kunde se varandra men när första frågan var ställd måste eleven ställa en fråga. Den gick inte fram till läraren på grund av ekostörningar. När eleven ville visa (genom att fota texten) att han inte besvarat frågan på grund av att den upplevdes som oklar, sa läraren att han gjort fel och gick till de två övriga frågorna vilka besvarades korrekt av eleven.

Det som sedan hände var att bedömningen av de tidigare inlämnade uppgifterna plötsligt ändrades från betygsnivå C till betygsnivå E och där slutbetyget sattes till E på hela kursen. Det är myndighetsutövning att sätta betyg och där är läraren suverän, det vill säga eleven har mikroskopiska möjligheter att överklaga sitt betyg trots att det i det här fallet har uppstått ett tekniskt fel med bruten kontakt mellan lärare och elev. Läraren skulle givetvis ringt eleven på nytt eftersom ekostörningar då ofta försvinner . Med tre futtiga frågor på ett prov som ska innefatta en hel kurs fick eleven nöja sig med det lägst godkända betyget trots goda resultat på de inlämnade uppgifterna och med att ha besvarat två av tre frågor korrekt på provet. Hans enda möjlighet är nu att betala 500 kronor för en särskild prövning som inte kommer att ske förrän i april-maj.

Denna elev är inte unik. En elev som snart ska slutföra sina studier i Fysik 2 vid Hermods fick vänta tre (!) månader på att få sin uppgift bedömd trots många påstötningar via mejl. (Hermods har angett att bedömningen ska skickas efter 2-3 dagar.) Ytterligare dröjsmål och uteblivna bedömningar skedde då dokumenten inte kunde läsas på grund av överlappningar. Läraren vägrade först att låta eleven skicka in uppgifterna på nytt men efter mycket tjat fick eleven göra detta. Frågor som eleven haft under pågående kursstudier har inte besvarats någon gång, bara i form av en hänvisning.

Elever som förbereder sig för högskolestudier känner sig helt utelämnade åt en oseriös utbildare där inte heller studieledaren bryr sig om konsekvenserna av lärarnas agerande. Det är dags att granska Hermods dåliga utbildningsmetoder!

Elisabet Fridén

