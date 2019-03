Hjälp, Stålmannen är lös i trafiken

Jag är själv bilförare och de senaste månaderna behövt använda bilen dagligen för besök på sjukhus och andra saker. Men att vara bilförare är inte lätt för du ska ta hänsyn till alla människor, inte bara andra bilförare. Jag tänker på gångtrafikanter som många gånger beter som yra höns och behöver inte se upp för varken hårda bilar eller följa andra trafikregler. Likadant med dessa cyklister som så klart känner sig odödliga, kör på trottoarer i stället för cykelbanor och utan hjälm. Behöver inte ha kännedom om varken väjningsplikt, högerregel eller lämna företräde. Men så är dessa trafikanter så klart skyddade av sitt kryptonitskal = osårbara, likt Stålmannen.

I korsningen till sjukhuset vid in- och utkörsel från Adelsögatan så har det under några år nu varit väjningsplikt för just den gatan – men mycket farlig korsning. Eftersom många ännu inte uppfattat just detta, så råder det mycket osäkerhet från alla håll. Det gäller bland annat en dam som förmodligen bott på Hemdal i hela sitt liv, innan det blev väjningsplikt för just denna gata, livsfarlig med andra ord. Jag skrev till Västerås Trafikavdelning och föreslog därför att man till dess att alla lärt sig att de ska lämna företräde skulle lägga till ett trafikhínder i form av en vägbula. Då fick jag till svar att de i första hand måste prioritera dessa stålmän som far fram som om de åtminstone är osårbara som Stålmannen. Vi "stackars" bilister ska däremot även se upp för alla potthål.

