Insändare: Beklagligt med håltimmar i skolan

Svar på insändaren "Ständigt frånvarande lärare" (5 juni).

För barnens skull, tack för era åsikter.

Det kan absolut vara en idé att kräva in dessa siffror i framtiden, något vi också tagit upp i nämnden. Att veta hur många vikarier som tas in kontra vilken undervisningstid som eleverna missar är givetvis av vikt. I dagsläget har vi inom barn och bildning valt att arbeta med skolnärvaro då vi märkt av att elever lättare tenderar att bli "hemmasittare" Dessa siffror rapporteras in till oss.

Beklagligt att elever fått håltimme istället för undervisning, dock är jag övertygad om att detta varit det sista alternativet då lärarkåren i Surahammar är duktig på att lösa organisatoriska hinder.

Jag som ordförande i nämnden har fullt förtroende för Surahammars skolor och vi har ett nära samarbete med rektorsgruppen och duktiga pedagoger. Med en fjärdeplats bland Sveriges skolkommuner de friskaste pedagogerna hoppas jag att detta inte kommer att vara ett framtida problem.

Peter Berg (V), ordförande barn- och bildningsnämnden, Surahammars kommun

