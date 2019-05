Insändare: Bensinupproret har fel – det är inte dyrt på landet

Protesterna mot det höga bränslepriset går som en våg över landet. En nybildad Facebookgrupp till protest mot bensinpriset har redan efter en dryg vecka samlat över 300 000 följare. Det höga bensinpriset slår mest mot folk på landsbygden kan vi läsa i media. I en kvällstidning kunde man läsa: ” Boende på landsbygden rasar över dyr bensin”. Man rasar över att det blir för dyrt att ta sig till jobbet, hämta och lämna barn i dagis och i skola, att skjutsa till och från fritidsaktiviteter med mera. Vill inte staten att folk ska bo på landsbygden? Ska folk tvingas flytta till storstan för att ha råd att leva?

Hur mycket en kronas ökning av literpriset fördyrar månadskostnaden går inte att läsa ut men låt oss göra en grov överslagsräkning. En familj på landsbygden kör sin bil 3 000 mil, per år, jämfört med en boende i storstan som kär i genomsnitt 1 500 mil per år. Landsbygdsbon kör alltså cirka 250 mil per månad.

Bor man på landsbygden och vet att det blir mycket bilkörning borde inköp av en bränslesnål bil vara prioriterat, och då rimligen en bränslesnål diesel. En snål sådan drar ca 0,5 liter per mil. 250 mil x 0,5 är lika med 125 liter tillika kronor per månad om bränslet ökar i pris med en krona.

Men om vi nu ska vara konsekventa i debatten om kostnader att bo på landet så ska man naturligtvis också räkna in boendekostnaden. En medelstor villa i till exempel Skinnskattebergs tätort kostar cirka 700 000 kr. För en liknande villa i Västerås får köparen slanta upp cirka 3 miljoner kr. En beräkning på 70 procents belåning till 2,5 procents ränta och amortering med 2 procent per år gör att familjen i Skinnskatteberg har en boendekostnad på runt 820 kr/månad i amortering med en ränta på 1020 kr. Totala kostnader i ränta och amortering således 1840 kr + drift.

Med samma beräkningsgrund kostar motsvarande Västeråsvillan 7 875 kr per månad. Sedan kan ju fråga sig om Västeråsköparen har 900 000 kr i kontantinsats eller om ett ytterligare lån måste tas men jag utelämnar det här.

Frågan är, var skulle man helst vilja bo om det enbart handlar om kostnader? På landsbygden med 125 kr mer i kostnader för bränsle men 6 000 kr billigare i boendekostnad eller i storstan? Den som bor på landsbygden kan gärna svara på den frågan.

Landsortsbo

