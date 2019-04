Insändare: Bränder gör det hälsofarligt att bo i Skultuna?

Jag har bott i Skultuna hela mitt liv och jag är glad och stolt över att vara Skultunabo! Det är ett fantastiskt samhälle, en riktig pärla.

Men under den senaste tiden har det hänt något så sorgligt. Att bo här har blivit hälsoskadligt. Vi vaknar ofta med halsont, en rivande irriterande känsla som säger att något är fel. Likaså näsan är torr, blöder och full med sårskorpor. Detta har pågått några månader nu. Vad kan vara anledningen tro? Vad har näsa och halsen gemensamt? Jo luftvägarna. Det är något fel med luften! Aldrig under de 25 åren jag bott här har jag upplevt problem i luften. Tvärt om, det är nära till naturen. Vad har då ändrats under senaste tiden?

Soptippen. Den där sorgliga soptippen. Inte nog med att den riskerar allas dricksvatten genom att finnas direkt ansluten till Svartån och därmed Mälaren, så har den nu gjort åverkan på vår luft. Det rapporteras i Skultuna om negativa hälsoeffekter sedan tippen kom. Barn som hålls hemma från skolan under några av de dagar som följt efter en av flera bränder, då den kemiska röklukten ligger tung över byn i flera dagar. Och det är inte bara de redan lungsjuka som drabbas. Även sådana som jag som alltid varit friska får symtom. Det rapporteras om full aktivitet på tippen under nätterna där röklukt sprider sig över byn tillsammans med stora rök- och dammoln. Invånarnas hälsa borde vara tillräcklig anledning för att de får stänga. Att det uppkommer tydliga negativa hälsoeffekter hos era invånare borde vara skäl nog att stänga en verksamhet.

Jag är så ledsen över att mitt hem utsätts för detta. Att min hälsa riskeras bara av att jag befinner mig i mitt hem. Den skadliga röken tar sig in överallt oavsett om man har ventilationen igång eller ej. I detta Mimerhus vi bor i kan vi inte ens stänga av ventilationen, så hur ska vi kunna freda oss från soptippens skadliga rök och damm?

Jag hoppas och ber att kommunen tar oss invånare på allvar. Jag blir ledsen och rädd när jag läser om hur illa det här påverkar så mångas hälsa och inte bara min egen. Jag må endast vara en privatperson utan högställning inom något. Men i just detta ärende, vad kan vara viktigare än oss invånare i Skultuna?

Elvira Nordvall

