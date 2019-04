Insändare: Dags att byta ut bläckpennan

Det är 2019 och det mesta är digitaliserat. Men inom Västerås sjukvård, där man förvarar narkotikaklassad medicin, där kan man läsa i VLT att sjukvårdspersonal använder bläckpenna!

Att låsa in narkotikaklassad medicin i ett rum där flera har tillgång att gå in, utan att föra en övervakning av vem som går in i rummet, är inte det galenskap i dagens tekniska samhälle?

Det är som bäddat för att narkotikaklassad medicin ska försvinna, vare sig det är den mänskliga faktorn med felräkning eller personen i fråga är ute efter att stjäla medicin.

Och nej, det behöver inte kosta flera miljoner av skattebetalarnas pengar för att fixa antingen ett kodsystem för varje anställd som har tillgång till rummet med medicin, eller enkla passerkort som registrerar vem som tar sig in i rummet.

Att dessutom skapa ett system där den anställde fyller i digitaliserat vad som tas ut, och när det tas ut kommer att skapa en säkrare rutin. Då kan man följa hur mycket medicin som tas ut och används till olika patienter.

Kom igen – bläckpenna? Och ni förväntar er att folk ska fylla i lydigt? Nej, öka säkerheten.

En västeråsare

