Insändare: Dyrare och sämre sedan Mimer sålde på Bäckby

Till och från, i snart två månaders tid, har vi boende på Bäckby (Axel Oxenstiernas gata) haft problem med våra ytterdörrar. Blippen fungerar inte och vi kommer inte in med nyckel, vi (grannarna), måste hjälpas åt med att öppna dörrarna åt varandra. Det blir dock svårt om man kommer hem under småtimmarna, då vill man gärna inte väcka någon granne. Helst vill man ju knappt att skorna låter för mycket, så man inte gör för mycket ljud ifrån sig under de timmarna.

Jag och flera andra grannar har otaliga gånger ringt, både under kontorstid men också jourtid, förgäves. De första två-tre gångerna kom jouren och öppnade, sedan fick vi svaren: "vi har fått direktiv om att inte komma ut på sådana ärenden, då det är Certego som tillhandahåller låsanordningen i dörrarna". Det är inte ett svar man vill ha som hyresgäst! Som hyresgäst vill jag ha den service jag är berättigad till, och om inte den innehåller att faktiskt få komma in i sin egen lägenhet, då har ni tappat det helt från Hemblas sida, som så mycket annat!

Vi kräver kompensation för detta elände!

Efter övertagandet från Mimer har Hembla varit bra på att "renovera" och höja hyrorna och avgiften för parkering och garage. Ett garage på Bäckby kostar idag 700 kr. Hyra för en så kallad renoverad trea uppgår till runt 11000 kr. Har servicen utvecklats/förbättrats med dessa ockerhöjningar, undrar ni säkert? Bäckby har aldrig varit i sådant förfall som det är nu. Hembla har tyvärr påverkat detta till det sämre..

Vi saknar Mimer.

Frustrerad boende

Hembla har erbjudits att svara men har inte hörts av. /Red.