Insändare: Elever får godkänt trots att de inte klarar kursen

Västerås Utbildningscentrum (VUC) och de företag som utför vuxenutbildning på uppdrag av Västerås stad har blivit omskrivna på VLT:s insändarsida tidigare. Jag jobbar för ett av de företag som bedriver vuxenutbildning för att ge, mestadels flyktingar, den grundskole- och gymnasieutbildning de behöver för att studera vidare eller jobba.

I många år så har trycket varit väldigt stort på de privata utbildningsföretagen att leverera utbildning till den våg av invandrare som kom till Sverige och man har fick göra avkall på kvaliteten. Man har behövt anställa lärare som inte är behöriga, man har behövt ha stora grupper där eleverna inte lärde sig och man har haft krav på sig att examinera enligt löpande bandprincipen. Nu har elevvolymerna gått ner till en sådan nivå där utbildningsföretagen, alldeles för många, behöver konkurrera med varandra för att det inte finns nog med elever till alla. Det har ju lett till ett antal, förutsägbara, konsekvenser.

1. Företagen anställer inte behörig och utbildad personal. I kontrakt med VUC finns det angivet att lärare ska vara behöriga men VUC säkerställer inte att så sker. VUC betalar alltså samma pengar för en individ som undervisas av en behörig lärare med 20-30 år i yrket som en person utan utbildning alls. De företag som inte anställer behöriga lärare stoppar mellanskillnaden direkt i sin ficka. VUC stoppar inte intaget till företagen som inte anställer behöriga lärare.

2. Eftersom företagen får mer betalt för elever som får godkänt, samt att ju fler godkända elever man har desto fler elever kan gå vidare till nästa kursnivå, så sätter lärare godkända betyg på elever som inte är i närheten av godkända nivåer. Elever byter till företag där det är "lätt" att få ett betyg eller distansutbildning där deras vänner kan lämna in uppgifter. Företag som vägrar sänka betygskraven straffas med färre elever. VUC kvalitetssäkrar inte att lärare sätter rätt betyg.

3. VUC har inga krav på eleverna. De kan närvara så lite som två timmar per vecka för heltidsstudier! Kräver man som företag att eleverna kommer till skolan mer än två timmar per vecka så byter de ofta till ett annat företag där de kan komma och gå som de vill. Vidare så tillåter VUC elever att läsa på mycket mer än 100 procent för att de ska tryckas igenom systemet. Ett skräckexempel jag såg nyligen var en elev som aldrig hade gått i skola i sitt hemland – hen läste två heltidskurser och en deltidskurs på totalt 250 procent samtidigt. För de som inte orkar räkna så är det studier motsvarande 100 timmar per vecka. VUC kräver inte att elever faktiskt lär sig, eller ens kommer till skolan, vilket gör att lektioner ibland sker med 20 procent av eleverna närvarande.

Så frågan är ju hur VUC ska säkerställa att alla elever i vuxenutbildningen ska undervisas av behöriga och kompetenta lärare samt hur de ska säkerställa att företag som satt i system att attrahera elever med lägre krav stävjas?

Anonym

