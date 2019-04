Insändare: Fisktrappan bortkastad utan andra åtgärder – inför fiskeförbud till juli

Våren är kommen och lekperioden för många av Mälarens fiskar börjar närma sig. I samma stund som denna insändare skrivs så jobbar man hårt för att färdigställa stadens fisktrappa. Aspen, gösen, abborre, gäddan med mera är fiskar som ska passera upp i denna trappa att kunna fortplanta sig längre upp i å-systemet.

Tyvärr så är tiden på året här där asp, gös, abborre med mera blir en tämligen lättfångad fisk i Svartån då den går upp för lek och försvarar sina intagna revir under vattnets yta. Ska vi ha en fungerande fisktrappa med fisk som fortplantar sig så måste man börja i rätt ände och det är att låta all fisk få sköta sina bestyr ifred under lekperioderna.

Låt aspen, gösen, gädda, abborre med mera få leka ifred och inför totalt fiskeförbud till juli månad. Detta medför en fisktrappa som fyller sin funktion i slutändan, annars kan vi lika väl stoppa bygget och spara kommuninvånarna skattepengarna och placera dem på något vettigare.

Positiv till fisktrappa negativ till fiske

