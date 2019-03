Insändare: Kärnkraft kan rädda miljön

Representanter för Miljöpartiet skriver i VLT att det är bra med biobaserat flygbränsle. Ett utbyte skulle möjliggöra en minskning av flygets fossila utsläpp med 24 procent år 2030.

Jag vet en bättre metod att spara in dessa 24 procent:

Låt reaktorerna Ringhals 1 och 2 köra 1 vecka till istället för att stängas av som planerat. Då sparar man redan nu in vad biobränslet inte gör förrän 2030. Ja varför inte rent av köra vidare i 7 månader. På så sätt skulle man spara in det svenskarna totalt orsakar under ett helt år som flygutsläpp (utrikes och inrikes), och detta till halva produktionskostnaden för vindkraft.

MP skriver också att man vill ersätta flyget med höghastighetståg. Tyvärr är det så att resursförbrukningen för att bygga upp höghastighetsbanorna kommer att orsaka fossilgasutsläpp som inte kan återvinnas ens före år 2050. Vill miljörörelsen ha de snabbverkande CO2-åtgärder man annars framhåller, är det nödvändigt att utnyttja befintlig kärnkraft och lägga höghastighetstågen på is.

Skulle det utan de snabba tågen bli för trångt på det befintliga järnvägsnätet vet vi att bussarna fungerar. Dit flyttas ju frekvent tågpassagerarna så snart det blir dåligt väder eller störningar på spåren.

Befintliga motorvägar verkar fungera bättre och batteribussar kan vara en bra lösning.

Ove Wilder

