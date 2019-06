Insändare: Ny rondell löste trafikproppen

Under 2018 ordnandes en rondell i korsningen Ringvägen/Kopparbergsvägen vid gamla brandstationen. Förr, när det var trafikljus där, var det större delen av tiden stopp. Ofta från alla fyra riktningarna. Plus för alla gångtrafikanter och cyklister. Ibland släpptes trafik fram från en eller två riktningar, men korsningen präglades alltid av köer av stillastående bilar. Men redan när ombyggnadsarbetet startade, började trafiken flyta smidigt. Köer bildades inte. Nästan ingen behövde bromsa in bakom någon framförvarande bil. Det såg ut som om trafiken nästan hade försvunnit även om det totala flödet var detsamma som tidigare. Så fungerar det fortfarande där.

Man bör förvänta sig att effekten blir densamma vid Röda torget om man tar bort trafikljusen och bygger en rondell där.

Lennart Brandt

