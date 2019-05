Insändare: Rädda romerska badet

Vi är många som har Romerska badet på Kristiansborgsbadet som vår lunga, där vi får avkoppling, ett fantastiskt omhändertagande och även ett ställe att umgås på.

Själv har jag gått där regelbundet under 25 års tid och har träffat många som stadigt besökt romerska under 40 års tid! Det finns inget liknande ställe, där den gamla badhuskänslan lever och inget är onödigt tjusigt eller krångligt. Dessutom kan man under lugna förhållanden umgås med vänner en hel dag eller bara ett par timmar i en fantastisk atmosfär. Vi behöver inte fler tjusiga spa-ställen i Västerås, men vi behöver romerska! Personalen vet jag är uppsagd, men de är värda guldstjärnor – varenda en! De har varit en del av den fantastiska atmosfären.

De senaste åren har det också dykt upp många unga som inser det underbara med stället.

Actic – vi är många som hoppas på att ni på något sätt fortsätter driva verksamheten, som dessutom snart är unik i landet.

Barbro Ottestam, Camilla, Kerstin, Ulla, Britta, Karin

Anmäl text- och faktafel