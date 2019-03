Insändare: Så löser vi semestrar på BB

Jag håller med insändaren ”Varför så svårt?” (19/3). Jag arbetade på Posten Kassaservice och min man på Asea, då på 1970-talet. Då hade Asea industrisemester och stängde igen under juli, på senare år så togs det bort. Men som ny postkassör så fick man inte komma i åtnjutande av juli-semester förrän det år man fyllde 30. Vi hade tre semesterperioder, juni–augusti.

För att ni på BB ska kunna dra ner på all planerad verksamhet så får ni be era patienter att syssla med annat än att alstra barn under perioden september–december. Något samarbete måste ni väl få räkna med!

Siri Johansson