Insändare: Ständigt frånvarande lärare sänker kvalitén

Inställd lektion i ämne A, den ordinarie läraren skulle tydligen åka utomlands och ingen vikarie fanns. Eleverna fick håltimme. Inställd lektion i ämne B, den ordinarie läraren var sjuk och skolan menade att ingen vikarie behövdes. Eleverna fick gå hem. Lektion i ämne C, den ordinarie läraren befann sig utomlands och skolan hade tagit in en obehörig som vikarie. Lektion i ämne D, den ordinarie läraren var sjuk och skolan tog in en elevassistent som vikarie. Lektion i ämne E, den ordinarie läraren vabbade och klassen fick se på film med en elevassistent.

Listan kan göras hur lång som helst. Kvaliteten sjunker förstås när det ser ut så. Elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen försämras. Skolorna i Surahammar är i dagsläget inte skyldiga att rapportera till barn- och bildningsnämnden hur många lektioner per år som ställs in, hur många lektioner per år som genomförs av ej legitimerad personal och hur många lektioner per år som genomförs av behöriga lärare men ej av den ordinarie läraren.

Borde inte nämnden vara intresserad av den informationen? Varför kräver inte nämnden att få veta hur många lektioner per år som antingen ställs in eller genomförs av ej legitimerad och/eller ej ämnesbehörig personal? Har inte eleverna rätt till ett visst antal undervisningsminuter i varje ämne med såväl legitimerade som ämnesbehöriga lärare?

Det handlar om kvalitet och Surahammars kommun, som säger sig vara en kommun som värnar om barnen, borde börja kräva av sina skolor att de bokför och redovisar de här siffrorna.

För barnens skull!

En förälder

