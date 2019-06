Insändare: Till dig som gnäller på Kopparlunden – här är några råd innan du säger att det blir fult

Till dig kära västeråsare som nu kommer att gnälla på Kopparlunden.

När det gäller byggnation av byggnader, speciellt nyare byggnader som skall möta alla energikrav som finns – som har satts upp av kära Boverket till exempel.

Här är några råd att tänka på innan du uttalar din åsikt om att det är fult:

■ Vad kostar det att bygga i stilen som Kopparlunden har idag? Med alla fina utstick på byggnaderna som representerar den tidseran.

■ Vem är villig att betala för att bo i en sådan byggnad? Då merparten av folk struntar i hur deras hus ser ut så länge det är billigt att bo. (Ej villaägare.)

■ Vem skall ta ansvar för allt underhåll som tillkommer efter ett sådant konstruktionstänk på de byggnader som behöver underhåll? Ju mer "konst" på en byggnad desto mer underhåll.

■ Om byggnaden kostar 45 000 000 kronor miljoner att producera, är du villig att betala 80 000 000 kronor för att få bo i ett vackrare hus?

■ Skall företagen som bygger tvingas bygga så för att någon i Västerås, som till exempel Matilda Molander, inte gillar utseendet på stan? Eller skall de som köper stå för kostnaderna för de husen?

Om du kan svara på dessa frågor och om du är en av dem som tycker att "jag kan absolut betala en 1500-2500 kronor extra i månaden för att bo i ett hus som liknar det Kopparlunden har": Then great, go for it, men plånboken bestämmer och alla vet vad det kostar att ha fullutbildat folk som jobbar på dessa byggen.

Sedan lägger du till kostnader för att få en byggnad att se ut som tidseran som Kopparlunden representerar. Basic math bestämmer utgången för alla byggen.

Do the math!

