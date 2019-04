Insändare: Vasagatan är i akut behov av att byggas om

Svar på insändaren: "Tufft för rörelsehindrade när Vasagatan byggs om".

Vasagatan är i akut behov av att byggas om och stängs därför av för trafik under 11 veckor. Gatan har fått stora sättningar och markvärmen riskerar att gå sönder. Dessutom har trottoarerna för kraftig lutning och behöver tillgänglighetsanpassas.

Inför beslutet om att bygga om Vasagatan så utredde en arbetsgrupp från Västerås stad, Svealandstrafiken och VL olika möjliga alternativ för att leda om trafiken under avstängningen. Västerås stad tog därefter beslut om det sammantaget bästa alternativet utifrån cityhandel, tillgänglighet, möjliga tidtabellsförändringar och rådande trafikmöjligheter.

Domkyrkoesplanaden med alla parkerade bilar är inte anpassad för så tät busstrafik, det handlar om 570 bussar per dygn. Dessutom är det väldigt tvära svängar både in på den smala Domkyrkoesplanaden och ut på Kopparbergsvägen. Med nuvarande gatuutformning är det ej möjligt att trafikera sträckan. För att komma in till city kan man fortfarande byta till linje 1, 3, 4 eller 11 vid Västerås Centralstation för att på så sätt ta sig upp till Stora gatan.

Vi har förståelse för att den här avstängningen kan stöka till det för vissa resenärer och vi har gjort vårt bästa för att lösa situationen utifrån rådande omständigheter. Nu blickar vi framåt för ett ännu mer attraktivt och tillgängligt city redan i sommar.

Ulf Palm

kommunikationsstrateg

Västerås stad

Marie Christensson

marknadschef VL

