Insändare: Vi borde få betalt för sopor

Kommunikatörerna på Vafab beter sig som myndighet. De har ju monopol, och som fastighetsägare anses det att alla, utan undantag, måste ha soptunna, även om man knappt använder den.

Vissa partier, typ MP och V vill ju att vi ska dra ner på konsumtion och slänga mindre. Men ta taxan för att två hushåll delar på en soptunna, enär de inte behöver mer, där kan man se logiken i att när Vafab tömmer (1) tunna borde avgiften delas på antal hushåll. Då borde fakturabeloppet vara hälften, men inte då.

Här upphör all logik. Taxan blir för fallet med två hushåll som delar på en tunna full avgift – 100 kronor per hushåll. Wow, så genom att göra halva jobbet (tömma en tunna istället för två) så tar man nästan dubbelt betalt. Endast 100 kronor rabatt per hushåll oavsett om så tio hus delar på en tunna och nu det senaste vansinnet, straffa de som inte lämnar/slänger mat eller växtrester i ett brunt kärl.

För över 15 år sedan krävde jag att få betalt för de sopor som jag lämnar, eftersom man använder dessa till att generera energi som de sedan säljer dyrt tillbaka till mig och alla andra som köper el eller värme.

För ni (läsarna) vet väl att vi importerar/befriar stora delar av Holland och England från sina sopor och skeppar (miljontals ton) dem till Västerås där de eldas upp och blir el och värme, som vi med skyhöga taxor betalar en gång till för.

Sluta bluffa! Sänk elpriset rejält och/eller betala oss för soporna.

Född fri, skattad till döds

Anmäl text- och faktafel