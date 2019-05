Insändare: Vi vet att vi kan bli ännu bättre i VIK Hockey

Svar på insändaren ”VIK har mycket att göra mot diskriminering”.

Angående High Five:

High Five kommer att fortleva och blir en del av ”Ett Gulsvart Hjärta”. High Five är ett arbete som pågår kontinuerligt och som framför allt riktar sig internt till föräldrar, spelare och ledare. Till kommande säsong har vi tillsammans med SISU tagit fram ett utbildningspaket från Tre Kronors Hockeyskola till äldsta junioråldern. Paketet innehåller utbildning för spelare, ledare och barn.

Vi varken kan eller vill berätta om alla incidenter som sker i föreningen, Vi är en stor förening med ca 200 ledare, 700 aktiva och ca 1 400 föräldrar. Vi har under den gångna säsongen haft ett 30-tal insatser inom High Five. Allt ifrån orosanmälan till sociala myndigheterna, till att lösa konflikter spelare emellan och även föräldrar. Utöver det, så har vi under säsongen fokuserat arbetet på att hjälpa ledarna i att coacha barn och vuxna i konflikt. I och med ”Ett Gulsvart Hjärta” kommer vi som förening att kunna göra mera framöver. Vi har känt oss otillräckliga från tid till annan. Nu tillsätter föreningen mer resurser för att ta arbetet vidare.

Angående elit och ungdom:

VIK är en förening som under många år har erbjudit både förberedande utbildning mot elitspel och mot seniorspel på annan nivå. Till skillnad mot de flesta andra stora föreningar i landet har vi båda spåren (elitförberedande och ungdom på juniornivå), och det har vi varit tydliga med. Vi har också varit tydliga med att det är skillnad på både verksamhetens innehåll, samt kraven det medför i elitförberedande. Vi kommer att jobba för att bli ännu tydligare i vad vi som förening erbjuder inom de olika nivåerna och vad som förväntas av våra spelare i äldre ungdomslagen.

Ekonomin styr vår verksamhet. Under säsongen som varit så har vi valt att omprioritera för att utöka antalet utbildade ledare och har därför anställt en utvecklingsansvarig för flickor och pojkar inom ungdom. En följd av det var att föreningen blev mer restriktiv med bussbidrag. Några av lagen blev mycket riktigt utan buss under året. I takt med att ekonomin har stärkts i föreningen har vi nu återinfört bussbidrag för flera lag kommande säsong.

Angående speltid:

Vi har i dag drygt 200 ideella ledare i föreningen, som ställer upp med sin tid på ett fantastiskt engagerande sätt. Vi försöker ha en ständig dialog med de olika lagen och dess ledare om vilka principer man använder vid träning och match. Ju äldre spelarna blir desto mer bygger det på deras egen insats i form av motivation, intresse och närvaro. Vi är likt många andra föreningar bra på att skapa förutsättningar och stötta spelarens drivkraft och motivera till fortsatt idrottande. Men det är slutligen den enskilde spelarens egen drivkraft som skall ta dem framåt i sin utveckling.

Avslutningsvis:

Vi som förening har genom High Five startat ett otroligt arbete. Vi vet att det tar tid och det har även varit budskapet till föreningens medlemmar. Vi har kommit en bit på vägen, men är långt ifrån perfekta. Det blir inte alltid som vi har tänkt, och det är vi medvetna om, tro inget annat. Det är också skälet till att vi nu har tagit beslutet att tillsätta ännu mer resurser för att driva och påskynda processer. Vi gör det för att vi verkligen tar de här frågorna på allvar, Vill sätta barnen och ungdomarna i centrum och vet att vi behöver bli ännu bättre.

Jonas Hyttring, ansvarig för ungdom och High Five i styrelsen.

Anmäl text- och faktafel