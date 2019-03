Insändare: Vi vill ha tillbaka vår lärare

I tisdags fick vår klass, 6a på Brandthovdaskolan, reda på att vår klassföreståndare och lärare i engelska, NO, och SO skulle sluta jobba hos oss. Alla blev ledsna, arga och upprörda och ingen förstod varför det just skulle hända vår lärare.

Vi tycker att det var dåligt gjort av vår rektor att omplacera en lärare några månader innan terminsbetyget ska sättas och vi ska börja på högstadiet.

Läraren har vi haft i tre år och ingen annan känner oss lika bra som hon. Innan vi fick henne var vår klass stökig och högljudd, vi hade många vikarier och det var en jobbig termin. Efter att vi fick henne blev vår klass tajtare än någonsin, hon lärde ut på ett så bra sätt och alla gillade henne. Nu vet vi ju inte exakt vad som bestämts men det verkar som om beslutet togs snabbt.

Vi alla tycker att vi borde få tillbaka vår lärare eftersom betygen och omdömen är viktiga och vi vill ha en lärare som känner oss väl!

Elever på Brandthovdaskolan

