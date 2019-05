Insändare: VIK har mycket att göra mot diskriminering

Jag läser i VLT men också på klubbens hemsida att VIK ska storsatsa på ett projekt de kallar ”Ett Gulsvart hjärta”, som syftar till ett värdegrundsarbete som ska motverka mobbning, diskriminering och kränkningar.

Då undrar jag vad klubben har sysslat med de sista tre åren under High Five? Är inte det samma sak? Klubben borde väl redan ha nolltolerans mot just detta? Eller? Det har tydligen framkommit att det inte har fungerat så bra i praktiken, att klubben kanske inte haft fullt fokus på det hela? Självklart behöver klubben jobba vidare och verkligen utöka sina insatser, inte minst internt. Det finns stora brister!

Jag har i flera år läst i publicerade dokument hur VIK ”ska leva sina värderingar i alla led”, där man ska respektera varandras olikheter. Det står också att VIK ska agera när nolltolerans inte efterlevs, och stötta de barn/ungdomar som blir utsatta. Det är High Five, och det Gul-Svarta spåret, intervjuer och annat som finns på egna hemsidor. Men när det kommer till kritan, så har inte VIK stått upp för sina egna ord.

Självklart kan man diskutera innebörden av orden mobbning, diskriminering och kränkning. Man kan ju fundera på om exempelvis inte det faktum att man behandlar en årskull olika beroende på om man tillhör ”Elit” eller ”Ungdom” skulle kunna klassas som diskriminering. Hela årskullen betalar samma medlems- och spelaravgift, men halva gruppen har knappt utbildade tränare på sina träningar och får åka i bilkortege till bortamatcherna medan andra halvan har en hel uppsättning tränare och får dessutom åka buss till sina bortamatcher. Det tål att diskuteras.

Man kan också fråga sig om det inte är diskriminering att återkommande bänka somliga spelare under matcher, eller inte kalla dem alls? Med tanke på att alla betalar samma spelaravgift, ska väl alla ha likvärdiga chanser att utvecklas? Oavsett vart man står i utvecklingen just för stunden, eller om man skulle ha några funktionshinder. Alla är ju olika, men alla ska ha samma möjligheter. Att bli satt i frysboxen, och få höra att man inte räcker till är inte okej – klubben är väl där för att utbilda och lyfta ungdomarna, inte att trycka ner dem?

Det är väldigt glädjande, tycker jag som förälder, att det finns starka och modiga ungdomar som kliver fram och lyfter de problem som tyvärr är vardag för dem i sina idrotter. Rasistiska påhopp som haglar på isen, sexistiska likaså och nedvärderande kommentarer kring funktionshinder. Den senaste är Linus Söderström som berättar om sin adhd och Aspergers syndrom – fantastiskt härligt att han numera spelar i NHL, vilken revansch mot forna mobbare!

Att VIK har MYCKET att jobba på, det kan nog väldigt många nuvarande, och före detta, föräldrar och spelare i klubben skriva under på. Det är för många ungdomar som väljer att ge upp, slutar helt eller byter föreningar. Det är frustrerande att stå på sidan av och se hur klubben dessvärre fokuserar mer på ”Elit” och glömmer bort ”Ungdom”. Problematiken har lyfts upprepade gånger inte bara under den gångna säsongen, utan i flera år, men där man möts av att klubben slår ifrån sig, vill diskutera individen i stället, eller att det bara är tyst. Ingen tar ansvar.

Jag hoppas verkligen att VIK gör ett krafttag i hela sin organisation. Frågan är varför ni belyser Jens Brandbergs bakgrund inom journalistik och sälj - det hade varit viktigare att redovisa kompetensen för Värdegrundsarbete i stället. Ny säsong börjar snart, ni måste jobba snabbt och effektivt – manegen är krattad sedan flera år tillbaka. Dags att börja redovisa riktiga resultat av High Five!

Hockeyförälder

