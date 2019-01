Lås in uteliggare – och ge dem hjälp

Det behövs en lösdrivarlag. Dags att införa den, men med en skrivning att omhänderta hjälplösa kringdrivande människor som uteliggare. Samhällets socialtjänstemän och politiker står tydligen handfallna inför uppgiften att ordna mat, värme och tak över huvudet åt dessa våra medmänniskor. Oavsett vad som är anledning till deras olyckliga belägenhet måste de ju ändå få skydd och omtanke – som alla vi andra som har tillgång till lägenhet och mat för dagen. Det kanske framstår som att de vägrar eller inte vill acceptera de villkor samhället erbjuder som hjälp.

Jag menar här att ett milt våld måste få brukas. Att låsa in dem under fängelseliknande former med anpassad frihet och tillgång till vad vi kan ge dem. Möjlighet till skydd mot våld och stölder. Möjlighet till skydd mot förnedring. Möjlighet att sköta sin hygien och hälsa. Möjlighet att få professionell hjälp mot missbruk. Möjlighet att få träffa sin egna. Möjlighet att via radio och tv och telefon skåda omvärlden och dess elände. Möjlighet att ha det ombonat och tryggt och kunna låsa sin dörr.

Medmänniska

