Osäker färdväg i Absurdistan

Genom landet Absurdistan kör en bil som är illa tilltygad, med skotthål i dörrarna, en stor reva i taket så den iskalla vinden blåser in. Ena sidorutan är spräckt och i vindrutan finns flera stenskott.

Vid ratten sitter Stefan som fick körkort för någon dag sedan, bredvid sitter Isabella och nynnar på ”We are all the winners”. I baksätet sitter Jonas och ropar ”Kör till vänster” ”följ våran hemliga karta”, Stefan replikerar ”Den har jag eldat upp”.

I mitten sitter Annie och säger ”Jag är centern i laget, kom ihåg det”. Från framsätet hör man: ”Du är och förblir bollkalle bakom mål och inget annat”. Jan muttrar som en papegoja om och om igen: ”Jimmie fick inte vara med” ”Jimmie fick inte vara med”.

Utmed vägen står det mycket människor och liftar, Annie ropar: ”Stefan stopp, vi måste ha med de som liftar, det är synd om dem”, Jonas faller in i Anniekören, Stefan ropar: ”Vi har ju fullt, det får inte plats fler”. När de kört en stund så plötsligt utan att någon tänkt på det så är det slut på drivmedel.

Landet Absurdistan har slutat att finnas, de styrande har förstört landet på tre mandatperioder. Men själva levde de lyckliga och välmående resten av livet utan att ställas till svars för sina handlingar.

Lasse Andersson

Anmäl text- och faktafel