INSTÄLLT! Så agerar Västerås nattklubbar och arrangörer i coronakrisen

Men nattklubbarna fortsätter ha öppet under "vanliga" utekvällar, även om de begränsar antalet besökare till 500 och uppmanar alla med förkylningssymptom att stanna hemma.

Bankiren

► Lördag 21 mars. Ebba Gold På Bankiren - inställd, arrangören och bandet letar efter nytt datum till hösten.

Västerås Rockfest - nytt datum!

► Skulle ha arrangerats 9 maj. Inställt. Man har dock redan gjort klart med nytt datum – 5 september!

Västerås konserthus

Så här ser det ut just nu: förändringar som gäller för kommande evenemang:

► Tisdag 17 mars. Lilla salen Jazzpianots historia - inställd, biljettköpare kontaktas.

► Tisdag 17 mars. Stora salen The Sky Above the Mud Below - inställd, biljettköpare kontaktas.

► Onsdag 18 mars. Stora salen Thank you for the music - inställd. Konserten flyttas fram, vi återkommer med nytt datum, biljettköpare kontaktas.

► Fredag 20 mars. Stora salen Klara Zimmergren - inställd. Föreställningen flyttas fram, vi återkommer med nytt datum, biljettköpare kontaktas.

► Lördag 21 mars. Stora salen. Sång och musik från sagornas underbara värld - inställd.

► Söndag 22 mars. Stora salen Pernilla Wahlgren - inställd. Bägge föreställningarna framflyttade till 27/9 2020, biljettköpare kontaktas.

► Tisdag 24 mars. Stora salen Låtskrivarfestivalen - inställd.

► Onsdag 25 mars. Stora salen Västerås Sinfonietta: Klassiskt efter jobbet - inställd.

► Torsdag 26 mars. Stora salen Västerås Sinfonietta: Anne Sofie von Otter - inställd, biljettköpare kontaktas.

► Fredag 27 mars. Stora salen Miss Li - inställd. Konserten flyttas fram, vi återkommer med nytt datum, biljettköpare kontaktas.

► Lördag 28 mars. Foajéscenen Grundkurs med Dan - inställd, biljettköpare kontaktas.

► Lördag 28 mars. Stora salen Västerås Sinfonietta: Anne Sofie von Otter - inställd, biljettköpare kontaktas.

► Måndag 13 april. Stora salen Molly Sandén - inställd. Framflyttad till 8/10 2020, biljettköpare kontaktas.

För evenemang som inte finns med i denna lista är Konserthuset i dialog med produktionsbolag, artister med flera för att hitta lösningar till, exempelvis, nya datum. Mer information meddelas löpande.

Global living

► Har just nu två mindre spelningar inbokade fredag 20 mars, Mathias Helsing Andersson samt Sören & Jennie med vänner. I de fallen väljer man att avvakta ytterligare någon dag med att fatta beslut huruvida de ska genomföras eller inte. I övrigt begränsar Global living sina öppettider till 09.00–17.00 måndag-söndag.

Västmanlands teater

► Styrelsen för Västmanlands Teater har beslutat att göra uppehåll i teaterns publika verksamhet fram till den 31 mars, vilket du kan läsa mer om här.

I dagsläget berörs inte föreställningar efter 31 mars. Skulle det ske förändringar kommer teatern ta kontakt med alla som berörs.

Västerås Officersmäss

► 25 mars. Vinprovning. Inställt på grund av för lågt intresse.

Publik

► Fortsätter som vanligt, men begränsar antalet besökare till 500 och uppmanar alla med förkylningssymtom att stanna hemma.

► Dock skjuts Dj Glorias framträdande, som skulle ha ägt rum 21 mars, upp.

Royale

► Fortsätter som vanligt, men begränsar antalet besökare till 500 och uppmanar alla med förkylningssymtom att stanna hemma.

O'Learys

► Fortsätter som vanligt, men begränsar antalet besökare till 500 och uppmanar alla med förkylningssymtom att stanna hemma.