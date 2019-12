”Inte normalt föräldraansvar när det handlar om liv och död 24 timmar om dygnet”

Anmäl text- och faktafel

Hon hör till dem som hittar i ”LSS-djungeln” alltså i den omfattande ”lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionsnedsatta” där personlig assistans ingår. Hon har lång erfarenhet av att hjälpa föräldrar med funktionsnedsatta barn och är insatt i Louise Björks och Fredrik Malmqvists situation.

Hon menar att de är långt ifrån ensamma i sin svåra sits.

- Jag har jobbat länge, haft många kontakter med andra myndigheter och vet att man överallt försöker göra ett gott jobb, men systemet sätter hinder i vägen.

Det är framförallt ”stuprörstänkandet” som är problemet, menar hon. Alla aktörer gör bedömningar utifrån sin del, istället för att titta på helheten och på barnets stora svårigheter.

- Oavsett vilken lagstiftning som ska gälla, behöver myndigheterna samverka mera. Inte minst behöver föräldrar med små, mycket sjuka barn som åker ut och in på sjukhus och som tar ett jätteansvar för att vårda både hemma och på sjukhuset, fångas upp.

- Jag hör hur föräldrar beskriver hur de får kämpa mot systemet när de bara vill ta hand om sitt sjuka barn.

”Föräldraansvar” är ett gummibegrepp som sällan definieras. Men det gäller normalt inom sjukvården, utom på IVA, intensivvården. Till exempel: om ett barn måste vårdas på sjukhus några dagar är grundregeln att föräldrar ”vabbar”, som man gör hemma. Det är alltid personal som står för sjukvårdande behandlingar och insatser. Bestämmelsen bottnar i tanken att alla föräldrar till små barn, sjuka eller friska, ändå måste ha uppsikt över dem dag och natt.

- Det här är något som föräldrar med barn på sjukhus klarar av under en kortare period.

– Men det är inget ”normalt föräldraansvar” om uppgiften handlar om liv eller död 24 timmar om dygnet och pågår under mycket lång tid.

Om man behöver personlig assistans under sjukhusvistelse har både kommunen och Försäkringskassan möjlighet att bevilja särskilda skäl gällande sjukhusvistelse, vilket innebär att man får ha en assistent med under en kortare period upp till fyra veckor, säger Maria Storm. En ansökan behöver då lämnas in.

Men hon ser att det mycket sällan görs till små barn eftersom man hänvisar just till föräldraansvaret.

Försäkringskassan står också fast vid att när människor är på sjukhus då är det personal där som har ansvar, punkt slut.

- Men det är kostnader som ligger utanför klinikernas budget. Här förstår man inte riktigt varandras system.

Att LSS-lagstiftningen är satt under prövning och debatt beror på att den är rätt gammal, tror Maria Storm.

- Den kom 1994 men sedan dess har den medicinska utvecklingen gått framåt.

- Man räddar flera liv numera samtidigt som samhället drar in på resurser. 1994 hade vi inte många barn med till exempel trakeostomi, de låg inlagda på sjukhus eller kanske inte överlevde. I dag kan de bo hemma.

Fotnot: Maria Storm uttalar sig om Louise Björk och Fredrik Malmqvist med stöd av fullmakt från föräldarparet.