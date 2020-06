Internationellt brottssyndikat manipulerade uttagsautomater – två döms till fängelse

Nu har de båda männen dömts till fängelse i tre år vardera.

Vi har tidigare skrivit om de mycket avancerade bedrägerierna och bedrägeriförsöken som sannolikt är de första av den typen som begåtts i Sverige. Black box-attacker innebär att man bryter sig in i en uttagsautomat, ansluter en dator till uttagsautomatens teknik, och med olika program manipulerar maskinen att börja mata ut sedlar trots att det varken finns ett bankkort i maskinen eller konto att ta ut pengarna från.

De har, enligt ett pressmeddelande från polisen, ägnat sig åt så kallad ”jackpotting” – ett samlingsnamn för olika attacker mot bankernas uttagsautomater där syftet är att utföra transaktioner och få maskinen att börja mata ut sedlar. Black box-attacker är ett sådant tillvägagångssätt och kräver såväl avancerad teknik som stor kunskap. Det är internationella brottsnätverk som sysslar med dem.

I det här fallet började allt i Gävle den 26 december 2019 då någon försökte bryta upp en uttagsautomat vid ytterväggen till en Coop-butik på Lasarettsgatan utan att lyckas. Den 27 januari försökte man igen – och lyckades. Maskinen matade ut omkring 800000 kronor. Samma dag försökte man igen på en Willys-butik på Lokförargatan i Gävle – utan att lyckas.

Den 29 januari på natten får en polispatrull syn på två män som beter sig underligt vid Willys på Hälla. De sprang när de insåg att de var upptäckta, men hanns ikapp. Männen var maskerade och hade kastat brytverktyg ifrån sig.

Polisen misstänkte inledningsvis bara att de tänkt bryta sig in i en butik, men de anhålls. Samma natt upptäckte polisen en märkligt parkerad hyrbil – där fanns avancerad teknisk utrustning samt fler verktyg.

På förmiddagen upptäcks att ett inbrottsförsök gjorts mot uttagsautomaten vid Willys – och därmed får utredningen en helt annan inriktning. Särskilt när man får veta att uttagsautomater av samma typ (inte bankomater utan uttagsautomater av typen ”Kontanten”) manipulerats i Gävle.

De två männen åtalades för ett fall av grovt bedrägeri och två fall av bedrägeri, rättegången hölls vid Västmanlands tingsätt.

– I förhör erkänner en av männen vissa delar men hävdar att han har varit under hot och tvungen att genomföra attackerna i Sverige. Den andra mannen har förnekat all inblandning, säger Lars Fjellman, en av poliserna i polisens region Mitt – där såväl Västmanlands som Gävleborgs län ingår – som arbetat med utredningen.

Rätten fann i en dom som meddelades under onsdagen männen skyldiga – de döms till tre års fängelse.

De ska utvisas efter avtjänat straff, männen är ryska medborgare, och förbjuds att återvända till Sverige under tio år.

Polisen misstänker att männen inte var ensamma om brottet. En kurir tros ha hämtat pengarna som männen kom över i Gävle. En okänd person har via ett ryskt telefonnummer väglett männen under attackerna mot uttagsautomaterna, en person som tycks ha särskilda kunskaper om just black box-attacker. Det visar SMS-konversationer från de nu dömdas mobiltelefoner till den okände mannen.

–Vi är säkra på att männen som greps i Västerås bara är en liten del av ett större internationellt brottsnätverk, säger Jan-Ove Johansson, en av poliserna som arbetat med den omfattande utredningen.

– Så här i efterhand skulle jag säga att utredningen är det mest komplexa fall jag utrett, säger Lars Fjellman.