Irina vill hjälpa barnfamiljer som behöver stöd

Irina brinner för "Giving People", en organisation som sammanför svenska barnfamiljer som inte har det så gott ställt, med givare som kan hjälpa till.

– Om man är förälder och inte har fått ihop tillräckligt under månaden hör man av sig till "Giving People", som i sin tur lägger ut ett inlägg på Facebook.

– Där står vilken stad behövaren finns och om det gäller matkasse, kläder eller något annat. Jag ska hjälpa till att administrera.

Irina kommer att kombinera sitt volontärarbete med distansstudier och deltidsarbete i kundtjänst på Postnord.

– Jag ska läsa lite halvkonstiga kurser, antiziganism, om historiskt och nutida fenomen och Finlandskunskap, där man får lära sig om Finlands historia, litteratur och kultur.

Varför just dessa kurser?

– I vintermörkret kände jag att jag ville testa något annat än att bara jobba och var lite sen att anmäla mig till högskola så det blev de kurserna som fanns tillgängliga. Men jag tyckte de här ändå lät intressanta, kul att lära sig.

Vad har du annars för framtidsplaner?

– Jag funderar på att börja plugga till lågstadielärare till hösten. Långsiktigt har jag inte så mycket planer. Familj får vänta till jag har pluggat klart.

Vad ville du bli när du var liten?

– Lite allt möjligt. Jag var mycket mer kreativ när jag var liten så det var författare, musikalartist och sångerska som gällde då.

Vad gör dig glad?

– Min katt, min pojkvän, min familj, att äta och dricka gott, jag tycker om vardagslyx.

När blir du arg?

– Det är få saker som kan göra mig så arg som min lillebror tror jag, haha. Och min storebror ibland, men han bor inte hemma längre. Jag tycker om dem väldigt mycket, men de kan gå mig på nerverna ibland.

En bra film?

– Call me by your name, den har jag sett väldigt många gånger.

Om du skulle öppna en butik, vad skulle du sälja då?

– Jag skulle öppna en delikatessbutik, med dyra kex och ostar.

Drömresan?

– Jag är en ganska tråkig charterresenär, så där det finns klarblått vatten och är varmt.

Har du några fobier?

– Jag är ganska mörkrädd för att vara i min ålder och sedan tycker jag att det är obehagligt med ormar.

Önskepresent?

– Upplevelser och lite flytta-hemifrån-grejer.

Hur ska du fira?

– Mamma och jag ska åka till ett spa i närheten av vår stuga. Resten av familjen och min pojkvän kommer sedan och möter oss i stugan över helgen, så det ska bli mysigt.

Vad är du stolt över?

– Min skolgång. Jag har kämpat ganska hårt för de betyg jag har men det var lite jantelagen där och då. Nu i efterhand ser jag tillbaka på det och känner mig stolt över att jag åstadkom det jag ville.

Favoritkläder?

– Jag älskar att klä mig i klänning till vardags, men jag gör det alldeles för sällan.

Finns inte i garderoben?

– Cykelbyxor, den trenden förstår jag inte.

Lyssnar på?

– Blandat, men mest pop och rock.

En såpa du skulle kunna tänka dig att vara med i?

– Kanske Big Brother, om jag får hålla mig lugn, för där kan man vinna mycket pengar.

Någon du skulle vilja vara för en dag?

– Min katt, så jag får se hur hon tänker, om hon tycker om mig lika mycket som jag tycker om henne.

Guld eller silver?

– Silver.

Glass eller godis?

– Godis.

Kaffe eller te?

– Inget, jag får säga Oboy eller saft.

Morgon- eller kvällsmänniska?

– Absolut kvällsmänniska, jag är inte funktionell på morgonen.

Senast lästa bok?

– Just nu håller jag på att läsa "Unga kvinnor".

Bäst med Västerås?

– Storleken, det är inte för stort och det finns allt man behöver.

Sämst?

– Vet inte om jag tycker det är så dåligt, men kanske utelivet.

Vad gör du om tio år?

– Då hoppas jag att jag jobbar som lärare, har familj och det som hör till. Att man fått börjat resa lite och helst vara husägare.

Hur skulle du beskriva dig själv?

– Jag tror att jag är en ganska rolig person, generös och omtänksam. Jag är väldigt envis också har jag fått höra från många och så är jag lite känslig ibland.

Något du skulle vilja säga läsarna?

– Det klassiska, håll i och håll ut, snart är det över.

Mer om Irina:

Ålder: Fyller 20 år den 24 mars.

Bor: På Önsta-Gryta.

Familj: Mamma, pappa, storebror William, lillebror Marcus samt en katt.

Gymnasiet: Carlforsska Ekonomi- och handelsskola. ”Jag gick ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Jag sökte juristprogrammet till i höstas och kom in, men jag tackade nej för jag tyckte inte det kändes helt rätt”

Ett roligt skolämne: ”Språk som engelska och svenska, och så var musik väldigt roligt”.

En bra lärare: ”Jag har haft turen och haft många bra lärare. Gunvor Ålberg på Piltorpsskolan och på gymnasiet Hampus Hagman, Ulrica Rask och Camilla Bernövall är några av dem.”

Bästa årstiden: ”Sommaren, men jag är svag för julen, så jag längtar alltid lite till vintern också”.

Intressen: ”När det inte är pandemi tycker jag om att resa och träna, annars äta och dricka gott.”

Favoritmat: En god biff med bea.