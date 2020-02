Irstaskolan bäst i länet – men det räckte inte till riksfinal

Som vi berättade under tisdagen togs de tre lagen som får tävla i riksfinalen av Vi i femman ut genom att man räknade samman poäng som laget samlat på sig under vägen fram till finalen och under finalen.

De poängen räckte inte riktigt till för Irstaskolans lag – Alva Hedlund och Hugo Yamamoto, vilket Sveriges Radio P4 Västmanland kunde berätta under onsdagen då alla poäng räknats samman.

De får nöja sig med att titulera sig bäst i Västmanland – riksfinalen med deltagare från Halland, Stockholm och Dalarna sänds i P4 och SVT Barnkanalen den 27 februari.