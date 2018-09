SUPERGENOMGÅNG INFÖR HOCKEYETTAN: "Vi i Surahammar har ett jättehungrigt lag"

Anmäl text- och faktafel

Köping HC:

Emil Forsberg, mångårig kulturbärare i klubben, har stora förhoppningar om säsongen 2018/19.

– Vi har sagt att vi vill komma topp fem och därmed nå allettan. Det är målet med höstsäsongen och sedan får vi se vilket håll det bär åt. Det känns bra och som ett rimligt mål, vi har absolut chansen att lyckas. Då blir det flera bra matcher med en del resor och skulle vi inte lyckas får vi bakvägen som i fjol. Det gick ju rätt bra det också, säger han.

Vilka spelare blir årets stora utropstecken?

– Jag sticker ut hakan och säger Jonathan Ström. Han har kört väldigt hårt i sommar och vill framåt i karriären. Det glöder verkligen i hans ögon och han har potentialen att bli en allsvensk spelare. Med den inställningen kan han gå riktigt långt, så det ska bli kul att följa honom i vinter.

Vad ser du mest fram emot?

– Att vi ska hålla ihop som grupp, uppnå våra gemensamma mål och sedan är det väl kul om det går bra för en själv också. Vi har ju Arboga i första matchen, så det är en hyfsad premiär. De har steppat upp ordentligt och har ett intressant lag, men i premiären och derbyn brukar det handla om att kämpa mest.

Snabbfakta

Säsongen 2017/18: Åkte ut mot Kallinge/Ronneby i playoff 1 till hockeyallsvenskan

Bäste poänggörare: Anton Svensson (16+19=35 poäng)

In: Wilhelm Romsäter (Forward, Surahammars IF), Hampus Pettersson (Forward, VIK Hockey J20), Jonas Eneroth (Målvakt, Enköpings SK), Alexander Puurunen (Forward, Sollefteå HK), Filip Puurunen (Forward, Sollefteå HK), Karl Sand (Forward, Mora IK J20)

Ut: Ludvig Nilsson (Forward, Helsingborgs HC), Tomas Rydén (Målvakt, Vimmerby HC), Tobias Sjökvist (Forward, Borlänge HF), Jonas Nyman (Forward, Skövde IK), Filip Myhrman (Back, Malungs IF)

Premiär: 16/9 16.00 mot IFK Arboga på hemmaplan

IFK Arboga IK:

Alexander Kovalonok, lagkaptenen som är tillbaka i klubben, efter flera säsonger i Kumla och Lindlöven, är försiktig kring lagets målsättning – mycket på grund av att de inte har spikat någon så här långt.

– Vi har ett helt nytt lag och först och främst handlar det om att hitta ett grundspel där vi känner oss trygga.

Vilken spelare blir ert stora utropstecken?

– Det finns många intressanta spelare i laget, men ska jag välja en så säger jag Roman Semjonov. En bra målskytt som tidigare visat vad han går för i Arboga (55 poäng på två säsonger mellan 2014 och 2016) och som nu är tillbaka efter sejourer i både Danmark och Asplöven samt Mariestad. Han blir spännande.

Vad ser du mest fram emot inför säsongen?

– Att lira tillsammans med laget och spela tävlingsmatcher igen. Jag ser även fram emot derbymatcherna. Det ska bli riktigt kul att möta Köping redan i premiären.

Snabbfakta

Säsongen 2017/18: Säkrade kontraktet genom att vinna kvalserien till division 1

Bäste poänggörare: Linus Ageborg (8+13=21 poäng)

In: Alexander Kovalonok (Forward, Kumla HC), Alexander Hellgren (Back, Surahammars IF), Mathias Linnarud (Back, Surahammars IF), Oscar Frestadius (Forward, Modo Hockey J20), Lukas Klarström (Målvakt, Södertälje SK), Oscar Onsmar (Back, Malmö Redhawks J20), Marcus Ejdergård (Forward, HA74), Gabriel Erkers (Forward, Sollefteå HK), Romans Semjonovs (Forward, Mariestad BoIS), Daniel Backman (Forward, Mora IK J20), Kevin Jågas Hansson (Forward, Grästorps IK), Martin Vaakanainen (Back, Lørenskog), Albin Johansson (Back, AIK), Wincent Blomdahl (Forward, Enköpings SK), William Wirtoft (Forward, Piteå HC), Pontus Edman (Forward, Brynäs IF J20), Conny Strömberg (Forward, VIK Hockey)

Ut: Pontus Näsén (Back, Vimmerby HC), Rasmus Koskinen (Forward, Tranås AIF), Linus Ageborg (Forward, Borlänge HF), Simon Holmqvist (Forward, SK Lejon), Daniil Kulikov (Forward, Sollentuna HC), Henrik Warman (Back, Kumla HC), Eric Björlin (Back, Malungs IF), Oliver Nordmark (Forward, Surahammars IF), Charlie Hellström (Forward, Surahammars IF), Robert Bergdahl (Forward, Kalmar HC), Antonio Norberg (Forward, Kalix HC), Fredrik Eklund (Back, Häradsbygdens SS), Thomas Smedberg (Back, IFK Hallsberg), Henrik Nordström (Back, Surahammars IF)

Premiär: 16/9 16.00 mot Köping HC på bortaplan

Surahammars IF:

Nicklas Larsson, som spelat i klubben sedan säsongen 1999/00, tror att Sura kan lyfta sig efter några riktigt tunga matcher med mängder av förluster.

– Vi har ju egentligen ett helt nytt lag, så det finns både förutsättningar och en känsla att dra ett streck över det som har varit. Jag ser positivt på den här säsongen och även om vi inte har satt upp något mål om att kanske gå till allettan, så vill vi bli ett mittenlag till att börja med. Det är ju en väldigt ung trupp vi har att jobba med.

Vem blir säsongens stora utropstecken för er?

– En som känns väldigt intressant är målvakten från Sollefteå, Rasmus Fahlander. Han är nästan två meter lång och väldigt stor. Sedan har vi ju Arbogakillarna med Charlie (Hellström), (Oliver) Nordmark och (Henrik) Nordström. De har ju rutinen från division 1-spel, vilket lär bli jäkligt viktigt i vårt lag. Nej, det finns många intressanta spelare.

Vad ser du mest fram emot den här säsongen?

– Att vi, för första gången på väldigt många år, har ett väldigt hungrigt lag. Grabbarna vill verkligen något med sin hockey och att få hjälpa dem att bli bättre och ta steg i sina utvecklingskurvor ska bli intressant. Att "Jensa" Eriksson flyttar hem från Frankrike efter typ tolv år är en stor grej för mig också, eftersom vi är gamla kompisar. Efter att gått tungt i flera år hoppas jag också att vi kan börja vinna lite matcher.

Snabbfakta

Säsongen 2017/18: Säkrade kontraktet till division 1 genom att komma tvåa i kvalspelet

Bäste poänggörare: Oscar Sinnby (6+10=16 poäng)

In: Eric Viklund (Forward, AIK Härnösand), Anton Ahlin (Back, Long Beach Bombers), Viktor Burman (Back, Utah Oilers), Philip Panérus (Forward, VIK Hockey J20), Erik Sallhag (VIK Hockey J20), Pa-Mansu Janneh (Back, Tyringe SoSS), Joakim Landkvist (Forward, Luleå HF J20), Rasmus Fahlander (Målvakt, Sollefteå HK), Tom Olsson (Back, Linden Hockey), Robin Gren (Back, Mora IK J20), Oliver Nordmark (Forward, IFK Arboga), Charlie Hellström (Forward, IFK Arboga), William Sandsten (Forward, Älvsby IF), Elias Silfver (Back, Hallstahammars HK), Jens Eriksson (Forward, Villard-de-Lans), Henrik Nordström (Back, IFK Arboga)

Ut: Wilhelm Romsäter (Forward, Köping HC), Rasmus Kronstrand (Forward, Tyresö/Hanviken), Sebastian Thorsell (Back, Hallstahammars HK), Alexander Hellgren (Back, IFK Arboga), Mathias Linnarud (Back, IFK Arboga), Mattias Arnmark (Forward, Linden Hockey), Christofer Udd (Back, Linden Hockey), Niklas Hjalmarsson (Back, Linden Hockey)

Premiär: 16/9 16.00 mot Kumla HC på bortaplan