Match igen när Hallstahammar möter Falu IF i HockeyTvåan västra A. Medan Falu IF har sex poäng så har det gått betydligt tyngre för Hallstahammar, som bara har två poäng. Båda lagen har spelat tre matcher. Det blev seger i den senaste matchen för Falu IF, 6–2 mot Sandviken hemma, Hallstahammar blev besegrat av Fagersta.

Gästande Hallstahammar spelade inte i HockeyTvåan västra A förra säsongen, och lagen möttes inte i seriespel.